Eurobasket J13 : La Finlande régale et file en demie !

Finlande - Géorgie : 93-79

- Quand une équipe met ses tirs extérieurs, ça change la donne. Forcément. La Finlande s'est offert le choc entre les deux équipes surprises de cet Eurobasket en venant à bout de la Géorgie (93-79) ce mercredi, à Riga (Lettonie). Lauri Markkanen (17 pts) et ses coéquipiers ont rentré 17 tirs à trois-points, soit presque le triple des Français, auteurs d'un vilain 6 sur 36 derrière l'arc lors de leur huitième de finale perdu contre Sandro Mamukelashvili (22 pts) et les siens. Une adresse de loin déterminante puisqu'elle a permis aux joueurs de Lassi Tuovi de prendre le large dans les 10 premières minutes (28-15 à l'issue du premier quart-temps).

Sonnée mais pas abattue, la Géorgie est revenue avec de meilleures intentions à la pause et elle a relancé un match qui a pu un temps sembler plié quand la Finlande menait de plus de 15 points tout en déroulant son basket. Guidés par leurs leaders, Tornike Shengeila (18 pts) et compagnie ont recollé à 6 longueurs. avant d'encaisser un nouveau panier primé du jeune mais génial meneur Mario Little (de trèèèès loin) en fin de possession. Elias Valtonen, toujours aussi clutch, en a ajouté deux autres dans le money tome pour tenir l'écart au-dessus des dix unités.

Décisif contre les Bleus, Kamar Baldwin n'a pas pesé du tout sur la rencontre. Il est resté longtemps scotché à zéro point. Il a fini avec deux lancers et un terrible 0 sur 8 aux tirs. Les Finlandais continuent donc leur beau parcours et ils joueront le vainqueur de l'affiche entre l'Allemagne et la Slovénie en demi-finale.

Crédit photo : FIBA