Evan Fournier a enfin rejoué avec les Knicks !

Pour la première fois depuis avril dernier, Evan Fournier a rejoué au basket avec les Knicks. On espère que c'est le début de quelque chose.

Presque personne ne l'a remarqué à part les fans français, mais Evan Fournier a rejoué au basket cette nuit. C'était lors d'une large victoire des Knicks à Washington et son rôle n'a pas été déterminant, mais on espère que ce n'était pas qu'un one-shot et que Tom Thibodeau lui donnera d'autres opportunités d'intégrer la rotation.

Fournier a joué 16 minutes, sans parvenir à se dérouiller totalement en attaque (2 points, 1/6, dont 0/4 à 3 points), ce qui est assez normal vu son temps de jeu inexistant depuis le début de la saison. Sa dernière apparition avec New York remontait à avril dernier, soit il y a 7 mois. Jusqu'ici, même lorsqu'il y avait des absents et des blowouts, le head coach new yorkais refusait catégoriquement de le faire entrer en jeu, même si cela signifiait qu'il était le seul joueur présent sur la feuille à finir en DNP.