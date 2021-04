Evan Fournier a retrouvé la mire et a même claqué un record en carrière

Il avait totalement manqué sa grande première avec les Boston Celtics. 0 point, 0/10 aux tirs. Mais on savait que cette prestation d'Evan Fournier ne pouvait être qu'un accident. Le stress sans doute de jouer avec une nouvelle franchise, aussi prestigieuse. Il avait un poil rectifié le tir la rencontre suivante mais tout en restant discret avec 6 points. Le déclic a sans doute eu lieu la nuit dernière.

Pour sa 3e apparition sous la célèbre tunique blanche et verte, le Français a été beaucoup plus à l'aise. Meilleure connaissance des systèmes, de ses coéquipiers, du contexte bostonien, de son rôle également. Même s'il est un peu le même qu'à Orlando, à savoir de la création extérieure, sortir du banc est nouveau pour Evan Fournier. Il a également à ses côtés trois gros scoreurs, à savoir Kemba Walker, Jayson Tatum et Jaylen Brown. Prendre ses marques est donc important.

Dans cette second unit, le natif de Charenton a fait des merveilles, notamment dans les moments qu'il affectionne, le dernier quart-temps. Pour mettre la tête sous l'eau à l'adversaire, en l'occurence ici les Rockets. Evan va littéralement prendre feu avec un 6/6 à trois points. Au total, il va inscrire 23 points et 7 paniers primés, son record en carrière.

"En tant que nouveau joueur, voir tous ses coéquipiers qui te cherchent et être heureux pour toi, ça signifie beaucoup", a confié l'intéressé.

Avec la blessure de Jaylen Brown, touché à la cheville, Evan Fournier pourrait avoir encore un plus grand rôle en attaque dans les jours ou semaines à venir.