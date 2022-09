Evan Fournier revient sur l’échec des stars NBA à l’Eurobasket

Nikola Jokic en 8èmes, Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic en quarts. Les stars NBA, avec des équipes considérées comme les prétendants les plus sérieux au titre, n'ont même pas réussi à atteindre le dernier carré de l'Eurobasket 2022. Et pour Evan Fournier, il ne s'agit pas d'une surprise particulièrement incroyable.

Désormais habitué aux compétitions internationale grâce à son expérience en équipe de France, l'arrière connait les immenses différences entre le basket NBA et FIBA. Et sans expliquer les échecs de Jokic, Antetokounmpo ou encore Doncic, le joueur des New York Knicks a souligné cette réalité.

"Je n'ai pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Ils ne regardent probablement même pas les matches. Dans mon équipe, j'ai RJ Barret qui joue pour le Canada. Il a perdu contre la République tchèque l'année dernière lors du Tournoi de Qualification Olympique. Donc il est au courant. Il sait que la FIBA est spéciale. Et je suis sûr que les joueurs américains qui sont allés aux Jeux Olympiques savent que le jeu de la FIBA est différent. Je n'ai pas besoin d'expliquer quoi que ce soit", a commenté Evan Fournier en zone mixte.

Et pour ne rien arranger, cet Euro, absolument dingue, semble aussi particulier. Les stars NBA l'ont appris à leurs dépens.

