Il ne fallait pas énerver Evan Fournier ! Pas Kevin Durant en tout cas... Lors de la victoire des Brooklyn Nets face aux Boston Celtics (130-108) lors du Game 2 du premier tour des Playoffs, les deux hommes ont eu un début d'embrouille.

A la suite d'un duel un peu musclé, les arbitres ont sifflé une faute du Français sur l'ailier des Nets. Mécontent de cette décision, l'ancien joueur du Orlando Magic a commencé à se plaindre aux officiels. Moment choisi par KD pour lui glisser un petit mot en passant.

Impossible pour le moment de savoir les propos de la star de Brooklyn. Mais ils ont sérieusement agacé le Tricolore. Car à partir de ce moment-là, les deux hommes ont échangé les amabilités, avec un Fournier remonté. Sans traduire l'intégralité des insultes du natif de Saint-Maurice, il a invité KD à gentiment se taire en le surnommant "bitch".

Par contre, après la partie, le joueur des Celtics a tenu à minimiser cet incident.

Une manière de calmer le jeu, même si Evan Fournier avait visiblement déjà son avis sur Kevin Durant...

KD and Fournier get into it 👀 pic.twitter.com/kCM8FNiKpZ

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 26, 2021