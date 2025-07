Evan Fournier et l’Olympiakos, l’histoire va durer

Evan Fournier s'était fixé le challenge de montrer qu'après sa dernière expérience frustrante en NBA, il pouvait encore briller au haut niveau en Europe. La réponse a été claire, avec une très belle première saison en Grèce, avec le mythique Olympiakos. Le club du Pirée a remporté le titre de national après une bataille pour le moins intense sur et en dehors du terrain avec le Panathinaikos, mais aussi été en finale de la Coupe de Grèce et a atteint le Final Four d'Euroleague.

Evan n'a pas caché que l'enthousiasme et la passion des fans grecs avaient eu de l'effet sur lui. Du coup, plutôt que de viser un retour en NBA, le voilà parti pour rester en Europe. Et visiblement, sans aucun regret. L'arrière des Bleus a signé cette semaine un nouveau contrat de trois saisons avec l'Olympiakos. Fournier, qui aura 33 ans en octobre, pourrait donc finir sa carrière en Grèce, même s'il est tout à fait susceptible de chercher de nouveaux défis à 36 ans lorsque son contrat a expiré.

Savoir qu'il va continuer de jouer au très haut niveau européen et avec un temps de jeu important est aussi une bonne nouvelle pour l'équipe de France dont il sera un cadre sur les prochaines compétitions.

Olympiacos welcomed me like family. This isn’t a new chapter. It’s the continuation of something strong.

Couldn’t be happier to be part of this sacré club for 3 more seasons.❤️🤍

See you all soon pic.twitter.com/twXBX5h6gI

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 26, 2025