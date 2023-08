Evan Fournier : « On s’est pris une belle branlée »

« Une bonne claque dans la gueule. » Nicolas Batum est resté suffisamment lucide malgré le K.O. pour décrire de la meilleure des manières l’impression laissée par la défaite de l’équipe de France contre le Team Canada (65-95) lors de son premier match de Coupe du Monde à Djakarta. Evan Fournier a pour sa part employé des termes plus fleuris mais tout aussi justes.

« On s'est pris une belle branlée, il n'y a pas d'autres mots. On n'a pas réussi à vraiment se mettre dans nos systèmes en raison de leur pression défensive. Ils nous ont repoussés, que ce soit sur les lignes extérieures ou à l'intérieur. Ils nous ont repoussés et on n'a pas réussi à se mettre dedans. Avec ce groupe, on a le droit à une défaite, on n'a plus de joker. Focus sur la Lettonie, maintenant il faut regarder devant », confiait l’arrière des New York Knicks au micro de BeIN Sports juste après le match.

Les Bleus n’ont quasiment pas existé en deuxième mi-temps après avoir tenu le choc en première (40-43 à la pause). Ils ont subi la défense très agressive de leurs adversaires, n’ont jamais su mettre leur jeu en place (17 pertes de balle) et ils ont été dominés dans la majeure partie des secteurs clés. Le tout en se faisant manger par un Shai Gilgeous-Alexander de gala (27 points, 19 au retour des vestiaires et 13 dans le troisième quart-temps).

La réaction de Nicolas Batum :

« On s'est fait rentrer dedans, surtout en deuxième mi-temps. En première mi-temps, on est dans le match. On a oublié nos principes, on a arrêté de bouger le ballon, d'être ensemble en défense alors que ce sont nos forces. C'est une bonne claque dans la gueule. Maintenant on n'a pas le choix, il faudra rester groupés, arrêter de se projeter. C'est impératif car avec une autre défaite, on rentre à la maison. Il faut rester ensemble. On a déjà perdu des matches d'ouverture avant que ça ne se termine bien pour nous, alors il ne faut pas surréagir. Mais il faut être concernés par les erreurs faites aujourd'hui. On va jouer contre une équipe en pleine confiance dans deux jours, à nous de réagir et de redevenir qui nous sommes. »

L’équipe de France n’aura pas le droit à l’erreur contre la Lettonie, demain à 15h30.

