Evan Fournier valeureux, SGA superstar… Les notes des Bleus !

L’équipe de France a raté son entame à l’occasion de la Coupe du monde 2023. Ce vendredi, les Bleus ont été largement battus par le Canada (65-95). Pourtant, Evan Fournier a longtemps porté les siens. Mais le niveau tricolore a frôlé le ridicule après la pause…

Allez, c’est parti pour les notes de cette rencontre !

Evan Fournier : 6/10

Sur une bonne lancée après son dernier match de préparation, l’arrière des New York Knicks a eu le mérite d’assumer ses responsabilités sur cette rencontre. Et pourtant, le Français n’a pas eu une entame facile face à l’intensité défensive de Dillon Brooks ou encore de Luguentz Dort.

Mais à longue distance, il a tout de suite fait des dégâts pour punir les Canadiens. Et petit à petit, le Tricolore a gagné en rythme pour devenir le leader offensif de son équipe. Tranchant en première période, l’ex-joueur du Orlando Magic a été admirable pour maintenir les siens dans le coup avec au total 21 points.

Face aux difficultés de son équipe après la pause, il a tenté d’être le héros avec de nombreux tirs lointains. Mais il n’a pas été en réussite (8/19 dont 3/13 à trois points). Au moins, il a montré des choses, à l'inverse de certains de ses coéquipiers.

Rudy Gobert : 0,5/10

Une rencontre très compliquée pour l’intérieur de l’équipe de France. Pourtant, sur les premières minutes, le pivot des Minnesota Timberwolves n’a pas démérité, avec sa présence défensive et son apport aux rebonds.

Peu servi sur le plan offensif, il n’a pas gagné en confiance et s’est frustré par ses fautes. Auteur d’un coup de coude sur Kelly Olynyk, le Tricolore a même écopé d’une faute flagrante… Brouillon dans le jeu avec 4 ballons perdus, il a également été en difficulté sur la défense extérieure.

Avec des Bleus à la rue après la pause, il n’a pas surnagé et n’a pas été capable d’incarner le leader défensif dont son équipe a besoin. Allez, 0,5 point pour son envie de terminer le match afin de gagner en rythme...

Nicolas Batum : 1,5/10

Une copie d’une grande pauvreté… Ce n’était pas encore son contre sur Klemen Prepelič, mais l’ailier de l’équipe de France a pourtant annoncé la couleur sur le plan défensif en début match. Le capitaine des Bleus a eu un bel impact pour maîtriser les meilleurs attaquants canadiens en première période.

Même gêné par des fautes, le joueur des Los Angeles Clippers a signé plusieurs interventions défensives, avec un gros contre sur Luguentz Dort. Problème, il a bien évidemment été en souffrance à partir du troisième quart-temps. Notamment face au show Shai Gilgeous-Alexander.

Puis un immense bémol : le basket se joue des deux côtés du parquet. Offensivement, il n’a pas existé. Avec 0 point (à 0/3 aux tirs) et 0 passe décisive. Même à la création, il a été digne d'un fantôme. Dur.

Guerschon Yabusele : 2,5/10

Une entame de compétition bien trop discrète pour l’intérieur de l’équipe de France. Tout comme Rudy Gobert, le Tricolore a donné l’impression d’avoir du mal à trouver son rythme sur les offensives françaises.

Pourtant, à plusieurs reprises, il avait l’avantage physique sur son adversaire direct, notamment Dillon Brooks. Mais l’ailier-fort n’a pas été en mesure d’en profiter, avec quelques imprécisions techniques (4 points à 1/4 aux tirs). Par contre, il faut souligner sa bonne attitude sur le plan défensif dans le fiasco français.

Nando De Colo : 3,5/10

Sur les premières minutes, le meneur de l’équipe de France a donné le ton avec deux superbes pénétrations pour lancer son équipe. Auteur également de belles passes pour servir ses partenaires, il a tout de même subi l’agressivité des Canadiens dans les duels (et la passivité des arbitres).

Sur certaines séquences, le Tricolore a également manqué d’adresse, notamment à longue distance (2/6). Mais surtout où est-il passé après la pause ? Lors du dernier Euro, les Bleus ont manqué de maîtrise et son retour devait être une belle solution pour contrôler la gonfle.

Sauf qu’il a été peu à son avantage dans ce domaine. Les Français ont multiplié les ballons perdus et il a contribué à cette fébrilité. Défensivement, il a été souvent ciblé et affiche le pire différentiel du match (-28).

Elie Okobo : 1/10

Une opportunité totalement ratée… En sortie de banc, le joueur de l’AS Monaco a des responsabilités sur ce tournoi. Notamment pour apporter sur le plan offensif. Malgré une agressivité correcte dans le jeu, il a surtout brillé par ses mauvais choix !

Avec 1 seul petit point inscrit, l’ex-joueur des Phoenix Suns n’a jamais été dans le coup : 0/5 aux tirs et seulement 4 passes décisives. Pour ne rien arranger, la France a pris l’eau alors que Vincent Collet lui avait donné sa chance dans le 5 majeur au retour des vestiaires.

Mathias Lessort : 6/10

Un bel impact ! De retour dans le groupe français à la dernière minute après une préparation manquée pour une blessure, l’intérieur a été bon. Alors que Rudy Gobert et Guerschon Yabusele ont eu du mal à faire des différences offensives, il a profité de la moindre opportunité pour punir les Canadiens.

Avec son intensité, le Tricolore s’est battu sur tous les ballons et a donné l’exemple à ses partenaires. Avec 12 points et 6 rebonds, il a été un véritable facteur X pour les Bleus en sortie de banc sur la première période. Vraiment intéressant malgré quelques imprécisions et un second acte plus timide.

Isaia Cordinier : 1/10

Tout comme Elie Okobo, le meneur n’a absolument pas profité de ses minutes pour marquer des points. Paradoxalement, son apport (0 point, 3 passes décisives et 3 rebonds) sur le plan statistique a été plus important.

Mais dans le jeu, il a été trop souvent maladroit en gâchant plusieurs situations. Même sur le plan défensif, il a été parfois emporté par sa fougue, avec des fautes évitables. En Russie, un certain Thomas H. doit bien rigoler des galères françaises à la mène.

Une mention honorable d'ailleurs à Sylvain Francisco après un pot de vin de son fan numéro 1 Shaï Mamou : utilisé dans le garbage time, il a eu le mérite d'apporter de l'envie. Et même offensivement, sa fougue a fait du bien pour donner de la vie à des Bleus à la rue...

Shai Gilgeous-Alexander : 9/10

Un réveil terrible pour les Bleus ! Attendu comme l’une des stars de cette Coupe du monde 2023, l’arrière du Canada a eu du mal à mettre la machine en route. Gêné par la défense française, et notamment le travail de Nicolas Batum, le joueur de l’Oklahoma City Thunder a raté de très nombreux tirs en début de rencontre.

Mais comme un symbole, son pays a été en mesure de prendre l’avantage au cours du 2ème quart-temps grâce à son timide réveil. Plus en confiance par la suite, il a gagné en rythme et a livré une véritable démonstration dans le troisième quart-temps !

Au final, SGA a compilé 27 points, 13 rebonds et 6 passes décisives. L’assassin de la France !

Shai pulling up from the logo like its nothing. 🥵#FIBAWC x #WinForCanada pic.twitter.com/246unQJHLt — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 25, 2023

Dillon Brooks : 7/10

A force de beaucoup l’ouvrir, l’ex-joueur des Memphis Grizzlies est souvent ciblé par les critiques. Même à Jakarta, les fans présents dans la salle l’ont chahuté. Mais le Canadien reste tout de même un bon joueur de basket !

En début de match, la nouvelle recrue des Houston Rockets a lancé son équipe avec deux dunks. Et défensivement, il a été constamment agressif pour déstabiliser les Bleus. Même perturbé par des fautes, l’ailier a incarné la mentalité de son équipe et a contribué (12 points, 4 rebonds).

Il s’est même permis de danser en fin de partie… et pouvait se le permettre avec la démonstration de son pays.

Kelly Olynyk : 8/10

Un soldat particulièrement précieux pour le Canada. A l’intérieur, le joueur du Utah Jazz a tenu le coup, notamment pour gêner Rudy Gobert. D’ailleurs, il n’a pas hésité à donner son visage, avec un coup de coude reçu, pour provoquer la faute flagrante du Français.

Mais même offensivement, son profil a été précieux. En écartant les lignes, il a été un poison pour la défense tricolore (18 points, 4 rebonds), avec notamment des difficultés pour Gobert à sortir sur lui.

