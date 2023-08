Les Bleus giflés par le Canada de Shai Gilgeous-Alexander !

Une entame de Coupe du monde 2023 totalement ratée pour l’équipe de France ! Dans le coup en première période, les Bleus ont finalement été surclassés par le Canada (65-95) ce vendredi lors de la première journée du Groupe H.

En difficulté en début de partie, Shai Gilgeous-Alexander (27 points, 13 rebonds, 6 passes décisives) a réalisé un troisième quart-temps XXL pour permettre à son pays de prendre le large. Malgré un Evan Fournier (21 points) valeureux, la défense tricolore a volé en éclats alors que l’agressivité canadienne a fait déjouer les Français.

Evan Fournier dans le rythme, les Bleus dans le coup

Dès le début de la partie dans une salle pleine à Jakarta, les Canadiens tentaient immédiatement d’imposer un gros défi physique, mais le magicien Nando De Colo et Fournier donnaient le ton : 7-0 ! Avec deux dunks, Dillon Brooks réveillait les siens et les deux formations échangeaient ensuite les coups dans une entame particulièrement musclée.

Brouillons pendant de longues minutes, les Bleus subissaient les débats sur deux banderilles primées de Kelly Olynyk et de Nickeil Alexander-Walker. Mais aidée par les rotations canadiennes, la France mettait un coup d’accélérateur pour virer en tête au terme du premier quart-temps (18-14).

Excellent depuis son entrée, Mathias Lessort continuait de faire des dégâts avec 5 points consécutifs, dont un « and one ». Imprécis malgré l’implication de RJ Barrett, le Canada subissait l’impact offensif de Fournier, également auteur de 5 points de suite. Malin, Olykyk maintenait son pays dans le match et provoquait même une faute flagrante de Rudy Gobert, auteur d’un coup de coude au visage.

En obtenant des fautes, les Canadiens recollaient et profitaient même du léger réveil de Gilgeous-Alexander pour prendre l’avantage. Mais sous l’impulsion du duo Fournier - Lessort, la France avait du répondant pour limiter les dégâts (40-43).

Podcast #107 : Le meilleur et le pire de l’équipe de France

Le réveil XXL de Shai Gilgeous-Alexander !

Au retour des vestiaires, les Français, gênés par une défense agressive, n’étaient plus dans le rythme… A l’inverse, SGA se mettait en action pour créer le premier écart important de la rencontre (+10). En grande difficulté dans le jeu, les Bleus peinaient à mettre en place la moindre action. De son côté, Gilgeous-Alexander montrait enfin son talent avec 14 points rapides !

Totalement dépassés par les évènements, les hommes de Vincent Collet se montraient incapables de sonner la révolte. C’est simple : la moindre action offensive des Bleus était très compliqué, alors que les Canadiens rentraient des tirs ouverts. Au final, l’addition était salée pour les Bleus (48-68).

Avec de l'orgueil, les Tricolores tentaient bien de rester dans le coup. Mais comme depuis le début de la rencontre, la France était punie, encore et encore, sur des ballons perdus... Et pour ne rien arranger, Yabusele et ses coéquipiers forçaient à longue distance sans rien mettre dedans.

En face, SGA, désormais en confiance, enchaînait les actions pour découper la défense tricolore, à la rue et peu investie. En puissance, Brooks s'amusait sur les dernières minutes et se permettait même de danser face à des Français apathiques !

Au terme d'un véritable calvaire sur le second acte, la France s'inclinait logiquement contre un Canada costaud (65-95). Réaction obligatoire dimanche (15h30) dans un match déjà déterminant contre la Lettonie.

Doncic, Edwards, Bogdanovic… 5 joueurs qui vont marquer la Coupe du monde