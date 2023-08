CQFJ : la France prend une claque, l’Australie et l’Allemagne assurent

Les résultats de la première journée de Coupe du monde :

Italie - Angola : 81 - 67

- Angola : 81 - 67 Australie - Finlande : 98 - 72

- Finlande : 98 - 72 Monténégro - Mexique : 91 - 71

- Mexique : 91 - 71 Lettonie - Liban : 109 - 70

- Liban : 109 - 70 Allemagne - Japon : 81 - 63

- Japon : 81 - 63 République dominicaine - Philippines : 87 - 81

- Philippines : 87 - 81 Lituanie - Égypte : 93 - 67

- Égypte : 93 - 67 Canada - France : 95 - 65

Le Canada de Shai Gilgeous-Alexander écœure la France (95 - 75)

« On s’est pris une belle branlée. » Les premiers mots d’Evan Fournier au micro de Rémi Reverchon, sur BeIN Sports, synthétisent très bien la rencontre. « C’est une bonne claque dans la gueule », a paraphrasé Nicolas Batum, qui n’a pas inscrit le moindre point.

Tabarnak ! Le match avait pourtant parfaitement commencé pour les Bleus. Mais la joie a été de courte durée. Après un run de 7-0, la France a enregistré un passage à vide (2 - 14) qui l’a vite ramené à la réalité : celle d’un naufrage collectif et d’un match à sens unique en faveur du Canada.

Après une première mi-temps globalement équilibrée (40 - 43), les hommes de Jordi Fernandez ont changé de dimension et n’ont plus laissé la moindre chance à ceux de Vincent Collet. Shai Gilgeous-Alexander, qui n’avait inscrit que 8 points en première période, a montré un nouveau de visage pour porter son équipe offensivement. Spectaculaire, injouable, le meneur du Thunder a fini avec 27 points (9/79 aux tirs), 13 rebonds et 6 passes. Le genre de performance qui ternit à vie le goût des pancakes et du sirop d’érable.

Shai pulling up from the logo like its nothing. #FIBAWC x #WinForCanada pic.twitter.com/246unQJHLt — FIBA Basketball World Cup 2023 (@FIBAWC) August 25, 2023

La défense canadienne a cadenassé les Bleus, les limitant à 6/28 à trois points et provocant 17 ballons perdus, dont le small ball n’a pas fonctionné. Evan Fournier, meilleur marqueur de l’équipe avec 21 points, n’en a inscrit que 2 lors des 20 dernières minutes du match. Seuls lui et Mathias Lessort ont plus au moins réussi à tirer leur épingle du jeu. Le rebond a de nouveau été un problème, comme en témoignent les 15 prises offensives des rouge et blanc, alors que la première mi-temps semblait rassurante sur ce point.

L’équipe de France aurait difficilement pu imaginer pire entrée en matière qu’une défaite de 30 points. Si elle veut croire au podium, elle devra immédiatement se relever. Le Canada, au contraire, apparaît plus que jamais comme l’un des favoris de la Coupe du monde.

Le résumé complet du match France - Canada

L'Australie assure face à la Finlande (98 - 72), l'Allemagne domine le Japon (81-63)

Parmi les équipes les plus attendues de la compétition, l’Australie a tenu son rang. Après un quart-temps remporté par les Finlandais (21-17), les « Boomers » ont déroulé pendant les trois suivants pour s’imposer par une marge de 26 points. Une victoire importante dans un groupe E au niveau relevé (Australie, Finlande, Japon, Allemagne).

Patty Mills, le taulier de la sélection, a pris la rencontre à son compte avec 26 points (11/22 aux tirs) et 8 rebonds. Derrière lui, Josh Giddey a flirté avec le triple-double (14 points, 9 rebonds, 8 passes) et Matisse Thybulle a grandement contribué à limiter Lauri Markkanen. La défense de l’ailier des Blazers a réduit Lauri Markkanen, principale menace offensive adverse, à 7/17 aux tirs, dont 1/7 à trois points — pour tout de même 19 points, 8 rebonds et 4 passes. Le collectif australien, dans son ensemble, est parfaitement entré dans cette Coupe du monde.

L’Allemagne, elle aussi, a été à la hauteur de son statut de co-favori du groupe. Après une mi-temps (53 - 31), la supériorité de la Mannschaft face au Japon était clairement établie. Ses quatre joueurs NBA, Dennis Schröder, Daniel et les frères Wagner ont porté leur équipe avec plus de 10 points chacun. Parmi eux, c’est Mo Wagner (25 points, 9 rebonds) qui a le plus impressionné.

Le jeu axé sur les trois points du Japon, en difficulté face à la défense allemande (6/35 à longue distance), n’a pas connu la réussite escomptée, malgré une maladresse équivalente en face (6/33). Yuta Watanabe, la star de la sélection nippone, s’est mis en valeur avec 20 points à 9/19 aux tirs.

La Lettonie pulvérise le Liban (109 - 70)

Maillon faible bien identifié du groupe H, dans lequel se trouvent également la France et le Canada, le Liban n’a pas su créer la surprise. Piétinés par la Lettonie (109 - 70), les rouges n’étaient tout simplement pas au niveau. Ils n’ont rien pu faire face aux 20 points en 15 minutes de Dairis Bertans (7/8 aux tirs), l’un des sept Lettons au-dessus de la barre des 10 points ce vendredi.

Avec Kristaps Porzingis sur le bord du terrain pour encourager ses compatriotes malgré son forfait, les hommes de Luca Banchi ont fait preuve d’une adresse hors norme. Les 24/36 à deux points (66,7 %) et les 18/35 à trois points (51,4 %) de son équipe disent tout de l’écart de niveau entre les deux sélections.

La République dominicaine fait le show face aux Philippines (87 - 81)

Sur le papier, une rencontre entre la République dominicaine et les Philippines, qui joue à domicile, ne vend pas vraiment du rêve. Pourtant, cette confrontation a été l’une des plus intenses de la journée, devant 38 115 personnes — un nouveau record pour un match de FIBA. Le duel entre Karl-Anthony Towns (Rép. dominicaine) et Jordan Clarkson (Philippines) a dynamisé le spectacle.

Omniprésent, le joueur du Jazz (28 points à 9/24 aux tirs, 7 rebonds, 7 passes, 8 ballons perdus) a permis à la sélection locale de rester dans le match jusqu’aux derniers instants. Sorti pour 5 fautes au moment le plus important, il a cependant dû assister à la défaite de son équipe depuis le banc. Le pivot des Timberwolves, moins croqueur, a souvent trouvé le chemin de la ligne des lancers francs (15/16). Ces tirs faciles lui ont permis d’inscrire 26 points dans la victoire, agrémentés de 10 rebonds. La République dominicaine se met dans de bonnes conditions pour sortir du Groupe A, avant d’affronter l’Italie et l’Angola.

Le Monténégro, l'Italie et la Lituanie font respecter la logique

Les trois derniers matches de la première journée de Coupe du monde n’ont fait l’objet d’aucune surprise. Le Mexique n’avait aucune solution à proposer face au Monténégro de Nikola Vucevic. Le pivot des Bulls a signé une performance titanesque, avec 27 points (11/15 aux tirs) et 10 rebonds. Au poste, à mi-distance, à trois points (3/3), il en a fait voir de toutes les couleurs à ses adversaires. Un chef-d’œuvre de A à Z qui a permis à son équipe de s’imposer de 20 unités (91 - 71) sans perdre le moindre quart-temps.

and ‍ Nikola Vucevic goes ham on Mexico with 27 PTS (11/15 FG, 3/3 3PT), 10 REB and 2 BLK #FIBAWC x #WinForMontenegro pic.twitter.com/Eod7ia8Dt9 — FIBA Basketball World Cup 2023 (@FIBAWC) August 25, 2023

L’Italie, de son côté, a maîtrisé l’Angola dans un concours de lancer de briques : 5/31 à trois points pour les premiers, 4/30 pour les seconds. Emmenée par les 19 unités de Simone Fontecchio et les 18 de Stefano Tonut, l’équipe de Gianmarco Pozzecco a fait le travail malgré cette maladresse. Plus tard, la Lituanie n’a laissé aucune chance à l’Égypte (93-67) en dominant le rebond et en s’appuyant sur un banc beaucoup plus profond.

Photo : FIBA

