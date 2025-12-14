Les Cavaliers encore privés d’un cadre…

Jarrett Allen s’apprête à revenir à la compétition et Evan Mobley à rejoindre… l’infirmerie. Décidément, les Cleveland Cavaliers sont fragiles. Et jamais au complet. La franchise de l’Ohio, qui a terminé en tête de la Conférence Est l’an dernier, est septième du classement pour l’instant. Le groupe de Kenny Atkinson n’est jamais au complet. Et c’est donc maintenant l’intérieur All-Star qui va manquer deux à quatre semaines selon ESPN.

Le jeune joueur souffre d’une douleur au mollet. Une blessure de plus en plus répandue cette saison, peut-être en raison de la hausse de plus en plus spectaculaire du rythme du jeu en NBA. Les équipes craignent de plus en plus la potentielle rupture du tendon d’Achille après un pépin au mollet et elles se montrent donc de plus en plus précautionneuses.

Evan Mobley ne rejouera probablement pas avant l’année 2026. Il tourne à 19 points, 49% aux tirs et 9,3 rebonds depuis le début de la saison, avec également 4 passes, 1 interception et 1,6 contre.