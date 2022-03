Evan Mobley à l’arrêt en pleine course au ROY

Alors que Cade Cunningham et Scottie Barnes impressionnent, Evan Mobley marque le pas. Longtemps favori pour le trophée de ROY, l’intérieur des Cleveland Cavaliers traverse une période délicate, à l’image de son équipe. La franchise de l’Ohio a perdu quatre de ses cinq derniers matches et elle devra probablement passer par le play in pour arracher son ticket pour les playoffs.

Les prochaines rencontres s’annoncent décisive mais les Cavs vont devoir composer sans leur jeune superstar. Mobley s’est effectivement blessé à la cheville et il sera absent au moins deux matches après avoir déjà raté le duel contre les Dallas Mavericks mercredi soir.

Il lui sera difficile de marquer des points auprès des votants à l’approche de la fin de la saison et donc du moment où les journalistes décerneront les lauréats des différents trophées. Même si chaque récompense inclue évidemment toute l’année entière, les performances les plus récentes ont tendance à rester dans les esprits. Et Cunningham comme Barnes cartonnent.

Surtout, le forfait d’Evan Mobley fait mal à des Cavaliers déjà privés de Jarrett Allen. La fin de saison s’annonce difficile pour les joueurs de JB Bickerstaff.