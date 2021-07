Les Cavs ont l'habitude des joueurs qui s'auto-proclament spéciaux ou "élus". Parfois, il s'agit de LeBron James et il s'avère que le garçon avait raison de s'estimer à ce point. Evan Mobley, le jeune pivot de USC drafté en 3e position par Cleveland lors de la Draft 2021, pense être un "talent générationnel". Une appellation devenue populaire mais que peu sont finalement dignes de porter.

Laissons la chance au produit, comme on dit. Mobley a les atouts pour être un intérieur capable d'influer des deux côté du terrain et avec les armes exigées par la NBA actuelle. En somme, d'être un All-Star et un joueur majeur de cette ligue.

Pour un pivot, Mobley n'a rien d'un golgoth et a même un physique plutôt fin. En revanche, ce qu'il fait de ce gabarit d'apparence pas très impressionnante est épatant. Avec les Trojans, il a montré de belles choses en NCAA qui font de lui ce qu'il y a de mieux en termes de big men dans cette Draft 2021. Loin de nous l'idée de le comparer à Anthony Davis, mais il est le seul de l'histoire de la NCAA avec "AD" à avoir remporté les titres de meilleur joueur de la Pac-12, meilleur défenseur de l'année et freshman de l'année.

Issu d'une famille de basketteurs

Le garçon est polyvalent et a la panoplie pour être two-way, avec une palette technique intéressante qui lui permet de s'écarter du cercle, mais aussi de ne pas être largué athlétiquement près du panier. Il y a du travail pour polir son jeu et devenir l'énorme plus-value sur le terrain que son arsenal permet d'envisager.

Mobley a déjà une qualité de passe intéressante, mais une endurance et une robustesse qui en laissent encore quelques uns sceptiques. Faire le pari Mobley est intéressant pour les Cavs, qui étaient jusque-là portés par une traction arrière, sans accent véritablement mis sur le secteur intérieur.

Fils d'un ancien joueur pro, Eric, qui a bourlingué dans le monde, frère cadet d'Isaiah, qui espère être drafté un jour également, Evan transpire la confiance en lui et ne va probablement pas débarquer dans l'Ohio la fleur au fusil. De là à dire qu'il remplacera dans le coeur des fans du coin un autre jeune super talent qui n'avait aucun doute sur sa supériorité, c'est autre chose.

