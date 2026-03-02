Faut-il s’inquiéter pour les Nuggets ?

Sur le papier, rien d’alarmant. Les Denver Nuggets ont Nikola Jokic. Ils ont Jamal Murray. Ils ont un titre récent. Ils restent dans le haut de la conférence Ouest. Et pourtant, depuis quelques semaines, quelque chose cloche. Pas une catastrophe. Pas un effondrement. Mais un flou, une perte d’assise, une impression que la machine tourne moins rond. Shaï et Antoine ont abordé le sujet dans le CQFR du jour. Debrief.

La défaite face à Minnesota (117-108) n’est pas dramatique en soi. Jokic a encore compilé 35 points, 13 rebonds, 9 passes. Individuellement, difficile de pointer le moindre reproche. Mais collectivement, ça ne suffit plus. Et c’est là que le sujet devient intéressant.

Une dynamique troublante depuis le retour de Jokic

Le paradoxe est frappant : depuis le retour de blessure de Jokic, Denver enchaîne les résultats décevants. Sur les 13 matchs disputés depuis son retour, les Nuggets ont perdu neuf fois. Ce n’est pas une petite série. Ce n’est pas une simple mauvaise semaine. C’est une tendance.

Ce qui intrigue encore plus, c’est la nature du problème. En début de saison, les Nuggets surprenaient parce qu’ils tenaient sans Jokic. Les lineups sans lui fonctionnaient mieux que prévu. Pour une fois, Denver ne s’effondrait pas dès qu’il quittait le terrain.

Aujourd’hui, c’est presque l’inverse. Jokic est performant. Murray n’est pas mauvais. Individuellement, ça tient. Mais les séquences sans Jokic sont redevenues problématiques. Comme si l’équilibre collectif s’était déréglé.

L’impact des absences sous-estimé ?

Il y a évidemment des circonstances atténuantes. Aaron Gordon manque. Payton Watson manque. Et ces deux noms ne sont pas anodins.

Gordon, on sait ce qu’il apporte : défense sur les ailes, polyvalence, finitions près du cercle, intelligence sans ballon. Watson, lui, faisait une saison de révélation. Impact défensif majeur, activité, énergie, capacité à couvrir les erreurs des autres.

On a peut-être sous-estimé le rôle de ces “role players”. On a longtemps pensé que le duo Jokic-Murray suffisait à stabiliser tout le reste. Mais la réalité des playoffs – et de la saison régulière avancée – rappelle que les titres se jouent aussi sur la profondeur.

Le cas Cam Johnson vs Michael Porter Jr

Autre sujet évoqué : le trade impliquant Cam Johnson et Michael Porter Jr. Sur le papier, l’idée semblait cohérente. Johnson, profil 3-and-D, spacing naturel autour de Jokic. Moins de talent brut que MPJ, mais un fit théorique parfait.

Dans les faits, ça ne prend pas. Johnson semble en difficulté. Perdu parfois. Moins impactant que prévu. Pendant ce temps, Porter réalise une excellente saison à Brooklyn.

Ce genre de décalage nourrit les doutes. Quand un trade pensé pour optimiser ton système produit l’effet inverse, ça fragilise la cohérence globale. Pour l’instant, le pari ne ressemble pas à une réussite.

Une perte d’assise collective

Ce qui frappe le plus, ce n’est pas le niveau individuel. Jokic reste Jokic. Murray a des séquences solides. Même certains joueurs de complément tiennent leur rang.

Mais collectivement, Denver donne moins cette impression de maîtrise qu’on lui connaissait. Moins de constance défensive. Moins de sérénité dans les moments charnières. Moins de fluidité quand les rotations s’allongent.

Et dans une conférence Ouest où tout se joue à un ou deux matchs, ça peut coûter cher. Minnesota vient de passer devant. L’écart entre la 3e et la 6e place est minime. Le classement bouge en permanence.

Une inquiétude réelle ou une phase normale ?

Il faut aussi garder la tête froide. Les Nuggets ont déjà montré qu’ils pouvaient monter en régime au bon moment. Jokic reste le meilleur joueur du monde ou au minimum dans la discussion. Murray a prouvé en playoffs qu’il changeait de dimension.

Mais le contexte est différent. La marge semble plus fine. Les adversaires sont mieux armés. Oklahoma City est solide. San Antonio surprend. Minnesota est imprévisible mais dangereuse.

Denver n’a plus cette aura d’équipe intouchable. Ils sont prenables. Et ça, c’est nouveau.

Le facteur temps

La vraie question est peut-être celle-ci : est-ce un problème structurel ou une transition temporaire ?

Si Gordon et Watson reviennent en forme. Si les lineups secondaires retrouvent de la cohérence. Si Cam Johnson s’adapte enfin au système. Alors cette séquence ne sera qu’un passage à vide.

Mais si les difficultés persistent, alors les Nuggets pourraient se retrouver à aborder les playoffs sans véritable continuité collective. Et en séries, ça ne pardonne pas.

Verdict

Faut-il s’inquiéter pour les Nuggets ? Oui… mais modérément.

Il y a des signaux faibles inquiétants : neuf défaites en treize matchs depuis le retour de Jokic, une perte d’assise collective, un trade qui ne produit pas l’effet espéré.

Mais il y a aussi Jokic. Et tant qu’il est à ce niveau-là, Denver reste un prétendant crédible.

La vraie réponse viendra dans les semaines à venir. Si la dynamique s’inverse rapidement, les doutes disparaîtront. Si elle se prolonge, la question ne sera plus “faut-il s’inquiéter ?” mais “sont-ils encore vraiment des favoris ?”.

