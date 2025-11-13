Fin de saison pour Bradley Beal !

Victime d’une fracture de la hanche, Bradley Beal va devoir passer sur le billard. La saison de l’arrière des Los Angeles Clippers est terminée.

Les galères s’enchaînent (ou s’arrêtent ?) pour Bradley Beal. En grandes difficultés depuis le début de la saison, le vétéran va devoir se faire opérer et il ne reviendra pas sur les parquets avant l’an prochain. La faute à une fracture de la hanche. L’agent du joueur a déjà fait savoir que l’ancien All-Star comptait effectuer une rééducation complète.

« C’est vraiment une blessure malchanceuse », explique le GM des Los Angeles Clippers Lawrence Frank. « Le chirurgien a dit que c’était presque l’équivalent d’un accident de voiture. C’est une blessure atypique au basket, c’est comme s’il y avait eu un traumatisme. »

Bradley Beal avait quitté le match contre les Phoenix Suns en raison de douleurs à la hanche justement. Un pépin physique qui explique probablement en grande partie les contre-performances du joueur de 32 ans depuis sa signature en Californie. Venu pour retrouver un rôle de titulaire et une étiquette de star en NBA, il s’était complètement troué sur ses premiers matches et il tournait à peine au-dessus des 8 points de moyenne (37% aux tirs) au bout de 6 rencontres.

Les Clippers sont déjà privés de Kawhi Leonard, absent des terrains depuis plusieurs matches. Et ils vont donc finir la saison sans Beal.