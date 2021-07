C'est parti pour les Finales NBA 2021 entre les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks. Voici les jours et horaires des matches de cette série inattendue.

Les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks vont donc s'affronter en Finales NBA à la surprise générale. C'est le moment de se pencher sur le calendrier de vos prochaines nuits jusqu'à ce que l'on connaisse le nom de l'équipe qui succèdera aux Los Angeles Lakers au palmarès.

Game 1, @Phoenix, 6 juillet (dans la nuit du mardi au mercredi), à 3h (heure française)

Game 2, @ Phoenix, 8 juillet (dans la nuit de jeudi à vendredi,) 3h

Game 3, @ Milwaukee, 11 juillet (dans la nuit de dimanche à lundi), 2h

Game 4, @ Milwaukee, 14 juillet (dans la nuit de mercredi à jeudi), 3h

Si l'une des deux équipes ne sweepe pas l'autre, ce qui est quand même probable, la suite se déroulera ainsi :

Game 5, @Phoenix, 17 juillet, à 3h

Game 6, @ Milwaukee, 20 juillet, à 3h

Game 7, @Phoenix, 22 juillet, à 3h

Toutes les rencontres seront retransmises en direct sur beIN Sports et sur le NBA League Pass. Un petit pronostic ? Le plus célèbre fan des Phoenix Suns (dans la catégorie uppercuts et patates de forain) a son avis sur la question.

