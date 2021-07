Finales NBA : Une grande première depuis 2010 grâce à Booker et Giannis

Ces finales NBA 2021 s’annoncent rafraîchissante. Les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns ne sont pas des habitués à ce stade de la compétition – ils disputent chacun leurs troisièmes finales – et aucun des joueurs présents sur le parquet n’a déjà gagné une bague. C’est une nouveauté. Presque un côté vintage, avec deux collectifs qui s’opposent et non plus deux armadas de superstars.

Les deux équipes ont tout de même des grands joueurs. Bien évidemment. Elles ne seraient pas là sinon. Mais chacune de leur meilleur scoreur ont la particularité d’avoir connu une seule franchise. La leur. Devin Booker (27 points) a été drafté par les Suns, Giannis Antetokounmpo (28,2 points) par les Bucks.

C’est la première fois depuis 2010 que les deux finalistes sont menés aux points par un joueur qui n’est jamais parti. Et à l’époque, il s’agissait de Kobe Bryant pour les Los Angeles Lakers et de Paul Pierce pour les Boston Celtics.

Lors des finales NBA 2015 et 2016, Stephen Curry était le meilleur marqueur des Golden State Warriors et LeBron James celui des Cleveland Cavaliers. Mais le King, drafté par la franchise de l’Ohio, avait déjà joué pour le Miami Heat entre temps.

