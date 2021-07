Giannis Antetokounmpo tient ses premières finales NBA. Et il est hors de question qu’il se contente d’y assister en tant que simple spectateur pendant que ses Milwaukee Bucks affrontent les Phoenix Suns. Blessé au genou lors du Game 4 contre les Atlanta Hawks, au tour précédent, le MVP s’active pour revenir le plus vite possible. Les nouvelles seraient même rassurantes. Ou plutôt encourageantes.

Selon ESPN, il a pu retrouver les terrains de basket pour la première fois le weekend dernier. Plus tôt que prévu. Il ne travaillait qu’en salle de musculation depuis sa blessure avant de fouler le parquet samedi. Une progression qui laisse entrevoir l’espoir d’un retour. Peut-être même dès le Game 1. Enfin, ça paraît encore un peu irréaliste.

Pour l’instant, les Bucks considèrent que leur meilleur joueur est « incertain » pour l’ouverture des finales ce mardi soir. Mais à la vitesse à laquelle il franchit les étapes, il se pourrait qu’il revienne au cours de la série. Au Game 2 ou 3 par exemple. Simple hypothèse, il n’y a pas vraiment de source à ce sujet puisque la franchise reste relativement discrète sur l’état de santé de Giannis Antetokounmpo. Les images de sa blessure donnaient tout de même nettement moins envie d'être optimistes...

En attendant, les joueurs de Mike Budenholzer devront faire au mieux. Comme lors des deux derniers matches contre les Hawks. Ils se reposeront d’abord sur Khris Middleton et Jrue Holiday, leurs deux arrières auteurs de 59 points en cumulé lors de la victoire décisive pour la qualification en finale.

Giannis Antetokounmpo va-t-il pouvoir jouer les finales ?