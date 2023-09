Franz Wagner de retour avec l’Allemagne face à la Lettonie ?

Franz Wagner, qui n’a plus joué avec l’Allemagne depuis le 25 août, pourrait faire son retour mercredi en quarts de finale de la Coupe du monde contre la Lettonie.

Blessé à une cheville, Franz Wagner n’a disputé que le match d’ouverture de son équipe contre le Japon, le 25 août. Mais alors que les choses sérieuses commencent, l’ailier pourrait faire son retour. Il est possible qu’il soit sur le terrain mercredi pour les quarts de finale de la Coupe du monde face à la Lettonie.

À ce sujet, le joueur reste évasif, laconique. « J’espère », a-t-il répondu à Christos Tsaltas, de Sportal, qui l’interrogeait sur un potentiel retour face à la Lettonie. « Nous verrons. »

La présence de Franz Wagner à l’entraînement et ce qu’il y a montré sont de bon augure. Son entraîneur maintient cependant le flou avant cette rencontre décisive. « Nous verrons comment il se sent mardi », a-t-il prudemment expliqué le sélectionneur allemand Gordon Herbert à Alessandro Maggi de Sportando. « Il s’est entraîné. Il a l’air en forme, mais on ne sait jamais lorsqu’on revient d’une blessure. »

La Mannschaft aurait sans doute tort de communiquer autrement autour de l’une de ses principales armes offensives. Entretenir le doute permet de brouiller les pistes de la Lettonie pendant la préparation du match. « Je n’en ai aucune idée », a ainsi ajouté son frère Mo Wagner, se joignant à l’effort. « Il a l’air en forme, cela dit. Il rentre ses tirs, il sourit, c’est tout ce qui compte. »

