Coupe du monde : 3 équipes auxquelles se raccrocher après l’élimination de la France

La Coupe du monde est terminée pour la France. Les Bleus ont encore une rencontre face au Liban devant eux, ainsi que les matches de classement, mais l’enjeu et l’excitation ont disparu. Il reste cependant 13 jours de compétition et de nombreuses équipes en lice capables de nous faire vibrer. Bien que les frissons ne seront pas les mêmes qu’avec la sélection nationale, voici trois pays à suivre à partir de maintenant.

L'Australie

Avec neuf joueurs NBA, soit le deuxième plus gros contingent derrière les États-Unis, l’Australie peut compter sur l’une des équipes les plus talentueuses du Mondial. Et ses deux premières confrontations n’ont pas déçu en termes de spectacle.

En FIBA, Patty Mills se transforme. Le meneur est capable de fulgurances qui feraient sursauter n’importe qui, à l’image de ses 13 points consécutifs qui ont permis à son équipe de rentrer dans le match face à l’Allemagne. Il serait presque, à lui seul, un motif suffisant pour suivre cette sélection.

Patty Mills marque les 13 premiers points de son équipe pour ramener l’Australie au score 🇦🇺🔥 pic.twitter.com/eLEmhaUE8u — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) August 27, 2023

Le plus agréable est peut-être l’alchimie collective des Boomers. Ce groupe solide est uni par des systèmes léchés et un sens du jeu remarquable. L’expérience des vétérans tels que Mills et Joe Ingles se marie ainsi parfaitement à la fougue de la jeunesse de Josh Giddey, Josh Green et Matisse Thybulle, conduisant à un résultat détonnant. L’essayer, c’est l’adopter.

La Slovénie

Les amateurs de one man show seront, à coup sûr, conquis par la Slovénie. Le magicien Luka Doncic, à la baguette de son équipe, est une sensation qui mérite toujours le détour. Son premier match, au cours duquel il a compilé 37 points, 7 rebonds et 6 passes décisives face au Venezuela, en est la preuve éclatante.

Luka has ARRIVED at the #FIBAWC 🔥 - 37 PTS

- 7 REB

- 6 AST

- Slovenia W pic.twitter.com/eEwf1r7QeB — NBA (@NBA) August 26, 2023

Les Slovènes ne font pas partie de grands favoris de la compétition. Mais malgré leur effectif limité, il ne faut pas sous-estimer Klemen Prepelic, Mike Tobey et leurs coéquipiers. Surtout, Luka Doncic est le genre de joueur capable d’emmener loin une équipe par ses exploits individuels.

Il est difficile de jauger le plafond des hommes d’Aleksander Sekulic, placés dans un groupe au niveau peu relevé. Mais le voyage sera intéressant quoiqu’il arrive, c’est certain.

L'Allemagne

L’Allemagne a tout pour elle. Elle peut toujours compter sur Dennis Schröder, meneur supersonique, qui assume son rôle de star. Elle s’appuie sur un cast talentueux, composé notamment de Daniel Theis, Mo et Franz Wagner (actuellement blessé). Et elle a déjà des résultats prometteurs.

La victoire de la Mannschaft face à l’Australie (85-82), ce dimanche, a envoyé un message fort. Cette équipe a les armes pour aller loin. Elle joue de surcroît avec élégance, ce qui la place parmi les formations incontournables de la Coupe du monde.

