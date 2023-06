Fred VanVleet à Philadelphie pour remplacer James Harden ?

Fred VanVleet est free agent et pourrait bien retrouver Nick Nurse du côté des Sixers la saison prochaine.

Il y a quelques jours, Fred VanVleet avait félicité Nick Nurse pour son arrivée à Philadelphie et avait laissé entendre qu'il n'était pas contre retravailler avec son ancien coach à l'avenir. Le meneur All-Star est free agent et, comme par magie, une rumeur l'annonce maintenant sur les tablettes des Sixers.

L'information vient de Brett Siegel de Clutch Points. Dans l'hypothèse où Philadelphie ne prolongerait pas James Harden, ce qui est tout à fait possible vu ses exigences financières probables et au regard des déclarations passées de Nick Nurse à son sujet, Fred VanVleet serait la priorité de Daryl Morey.

Il n'y aurait au moins pas à se demander si la mayonnaise prendra entre le nouveau coach et son meneur. VanVleet et Nurse ont été champions NBA ensemble en 2019 et le joueur de 29 ans est devenu All-Star sous ses ordres.

