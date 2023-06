À la Free Agency, il n’y a pas que les stars. On l’oublie parfois en NBA, mais le basket est un sport collectif. Certains noms moins ronflants, à l’image de Bruce Brown aux Nuggets ou de Caleb Martin au Heat cette année, peuvent faire toute la différence. Voici cinq potentiels steals sur le marché cet été.

Jevon Carter

Poste : Meneur/arrière

Meneur/arrière Statut : Non restreint

Non restreint Équipe actuelle : Milwaukee Bucks

Milwaukee Bucks Stats 2022-2023 : 22,3 minutes, 8 points, 2,5 rebonds, 2,4 passes, 42,3 % aux tirs, 42,1 % à trois points

Jevon Carter disposait d’une player option de 2,24 millions de dollars aux Bucks pour la saison 2023-2024, qu’il a logiquement décidé de décliner. Auteur d’une belle saison à Milwaukee, dans un rôle important, il pourrait être le steal de cette Free Agency.

Principalement connu pour sa défense, l’extérieur est aussi un tireur très fiable (42,1 % à trois points). Aussi efficace en catch-and-shoot qu’en pull-up, il s’agit d’une sérieuse option pour n’importe quelle équipe à la recherche d’un 3-and-D en sortie de banc.

L’exercice 2022-2023 de Carter, au-dessus de ses standards en carrière, a porté sa cote au plus haut. Le signer à un prix raisonnable aurait tout d’une bonne opération. La franchise du Wisconsin, qui dispose de ses « Early Bird rights », apparaît comme le favori pour le re-signer.

Dennis Schröder

Poste : Meneur/arrière

Meneur/arrière Statut : Non restreint

Non restreint Équipe actuelle : Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers Stats 2022-2023 : 30,1 minutes, 12,6 points, 2,5 rebonds, 4,5 passes, 41,5 % aux tirs, 32,9 % à trois points

Bien connu des fans de NBA, Dennis Schröder peut-il vraiment être un steal ? La réponse dépendra essentiellement du rôle et du contrat qui lui seront proposés. L’extérieur allemand semble s’être assagi au fil des saisons et pourrait faire le bonheur d’une franchise à la recherche de talent offensif sur ses lignes arrières.

Ses résultats de la saison ont rappelé que Schröder avait besoin d’évoluer dans le bon contexte pour briller. Le fait d’avoir moins de responsabilités à Los Angeles lui a fait du bien, mais ses pourcentages ont chuté dans une équipe en manque de shoot. Il a montré davantage d’investissement en défense cette année, une progression rassurante.

Les meilleures saisons de l’agent libre remontent sans doute à 2018-2019 et 2019-2020, lorsqu’il jouait au Thunder. Il sortait alors du banc et passait la moitié du temps au poste 2, à côté d’un meneur, et brillait dans ces conditions. Il y a sans doute des leçons à en tirer. Si une équipe parvient à le signer au prix juste pour le remettre dans ce rôle, Dennis Schröder pourrait créer la surprise l’année prochaine.

Tre Jones

Poste : Meneur

Meneur Statut : Restricted

Restricted Équipe actuelle : San Antonio Spurs

San Antonio Spurs Stats 2022-2023 : 29,2 minutes, 12,9 points, 3,6 rebonds, 6,6 passes, 45,9 % aux tirs, 28,5 % à trois points

Tre Jones, qui a fêté ses 23 ans cette année, est agent libre restricted cet été. Cela signifie que les Spurs pourront s’aligner, s’ils le souhaitent, sur les offres faites par leurs concurrents. Le meneur n’en reste pas moins un élément intéressant sur le marché.

Superbe passeur, Jones est avant tout un organisateur. Il sait mettre le jeu en place et distriuber la balle, avec très peu de déchets. Il sort également d’une belle saison sur le plan défensif. Ces qualités pouraient intéresser plusieurs équipes, avec l’espoir qu’il n’ait pas encore atteint son plein potentiel.

Ses limites sont cependant évidente : le meneur n’est pas un scoreur, et encore moins un shooteur (28,5 % à trois points). Compte tenu de son statut, le voir quitter San Antonio serait une surprise, à moins qu’un rival casse la tirelire. Mais la surprise n’est jamais exclue.

PJ Washington

Poste : Ailier fort

Ailier fort Statut : Restricted

Restricted Équipe actuelle : Charlotte Hornets

Charlotte Hornets Stats 2022-2023 : 32,6 minutes, 15,7 points, 4,9 rebonds, 2,4 passes, 44,4 % aux tirs, 34,8 % à trois points

À bientôt 25 ans et avec un profil rare, PJ Washington pourrait être un joueur très convoité cet été. Depuis son poste 4 — parfois même 5 —, le natif de Louisville écarte le jeu avec un volume conséquent (5,9 trois points tentés par match). Il s’est montré capable de rentrer ces tirs avec une grande précision, notamment lors de sa saison sophomore, où il affichait 38,6 % de réussite derrière l’arc sur un volume légèrement inférieur.

Washington apporte également du rebond et un solide impact défensif. Capable de couvrir plusieurs postes, ses qualités sont très recherchées sur le marché. Scoreur peu efficace, avec un mi-distance bancal et une réussite approximative sur ses drives, il semble destiné à briller dans l’environnement adapté. S’il tombe au bon endroit, PJ Washington pourrait être un steal.

Josh Richardson

Poste : Meneur/arrière

Meneur/arrière Statut : Non restreint

Non restreint Équipe actuelle : New Orleans Pelicans

New Orleans Pelicans Stats 2022-2023 : 23,5 minutes, 10,1 points, 2,7 rebonds, 2,7 passes, 43,1 % aux tirs, 36,5 % à trois points

À bientôt 30 ans, Josh Richardson est sans doute à la recherche d’un peu de continuité, ou même d’un titre. L’arrière, qui a connu quatre franchises en deux ans et sort désormais du banc, pourrait être un vrai atout pour la second unit d’une équipe compétitive.

À 38,4 % à trois points sur les 23 derniers matches de la saison avec les Pelicans, l’ancien joueur du Heat est capable d’écarter le jeu, notamment lorsqu’on le place dans le corner (40 %). De l’autre côté du terrain, son énergie défensive est précieuse dans un groupe de remplaçants.

Les limites de Josh Richardson apparaissent essentiellement lorsqu’on lui confie la gonfle. Il perd beaucoup de ballons lorsqu’on lui laisse beaucoup de responsabilités à la création. Il peine également à convertir ses drives et ses mi-distances. C’est dans un rôle limité et pour un salaire bien inférieur à celui qu’il percevait en 2022-2023 (12 M$) que l’arrière pourrait être un steal.

