Furieux, Vincent Collet s’en prend aux arbitres de France-Slovénie

Les Bleus ont livré une belle bataille face à la Slovénie lors de leur dernier match dans le groupe B de l'Eurobasket 2022. Malgré la défaite (88-82), les Français ont tenu la dragée haute aux tenants du titre et à leur extraterrestre Luka Doncic (47 pts). Si vous avez suivi le match jusqu'au bout, vous avez pu constater que certains joueurs français, Evan Fournier en tête, mais aussi le sélectionneur Vincent Collet, étaient très remontés contre l'arbitrage. Le capitaine tricolore et son coach ont directement apostrophé les officiels, aussi bien sur le parquet que devant les médias par la suite.

Pas tellement du genre à s'attarder sur la manière dont un match a été arbitré, Collet a fait une exception, dans des propos rapportés par L'Equipe. Celui qui est également l'entraîneur de Boulogne-Levallois n'a notamment pas apprécié la manière dont Doncic a bénéficié de tous les coups de sifflet qu'il a voulu enfin de match.

« Après cela, je ne peux pas parler du match, c'est impossible. Il faut que ce soit juste. Je n'ai jamais vu ça en 13 ans de compétitions internationales. Que puis-je dire à mes joueurs ? Nous n'avons pas pu défendre nos chances. Notre meilleur match du tournoi n'est malheureusement pas récompensé. On a fait 26 passes décisives, eux seulement 11. On a fait 24 fautes et eux 15. Sur les 8 premières minutes de chaque quart-temps, l'écart est même à 22-8. La Slovénie a Luka Doncic mais l'équipe de France a aussi accompli des choses qui méritent qu'elle soit arbitrée correctement. Ce soir, ce n'était pas le cas, c'est un manque de respect total envers nous. »

Il est assez clair que le comportement des Slovènes et de leur superstar a agacé Vincent Collet et ses hommes, qui auraient aimé que le joueur des Mavs ne pilote pas les décisions arbitrales. On espère que ce coup de gueule permettra aux Bleus d'avoir droit à un arbitrage plus équilibré en huitièmes de finale contre la Turquie.

