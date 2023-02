Le transfert de Gary Payton II et James Wiseman bientôt annulé ?

Un bien bel imbroglio. Alors que les Golden State Warriors pensaient avoir fait un coup en récupérant Gary Payton II, l’un des éléments clés du sacre la saison dernière, le soir de la deadline, ils se retrouvent désormais devant un dilemme. En effet, une blessure aux abdominaux, la même qui a déjà privé le joueur des 35 premiers matches de la saison pour les Portland Trail Blazers, a été décelée lors de sa visite médicale.

Les Warriors peuvent accepter le transfert mais, dans ce cas, ils vont récupérer un vétéran a priori pas disponible avant de nombreuses semaines. Ils ont jusqu’à aujourd’hui pour se décider. Etant donné que la deadline est déjà passée, aucun arrangement ne peut être fait sur le transfert. Soit il est validé en l’état, soit il est annulé.

Plusieurs joueurs et deux autres équipes que Portland et Golden State sont concernés. James Wiseman devait rejoindre les Detroit Pistons, Saddiq Bey les Atlanta Hawks. Kevin Knox prenait lui la direction des Blazers. On imagine que certains pourraient être très déçus s’ils retournaient finalement dans leur équipe d’origine. Notamment Wiseman, quasiment pas utilisé aux Warriors.

Gary Payton II a pourtant joué une vingtaine de minutes contre Golden State la veille de la deadline. Les dirigeants de Portland assurent qu’ils n’ont masqué aucune blessure et qu’ils n’auraient pas pris le risque de l’aligner sur le parquet s’ils étaient au courant de son état de santé. Pourtant, selon d'autres sources relayées par The Athletic, ils auraient demandé au joueur de tenir son rang malgré la douleur en lui donnant notamment des anti-inflammatoires… ce qu'ils n'auraient pas révélé aux Warriors lors des négociations.

