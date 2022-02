Gary Trent Jr, la gâchette la plus chaude de la NBA

Les Toronto Raptors ont décidé de miser sur Gary Trent Jr l'an dernier. Pourtant prometteur avec les Portland Trail Blazers, l'arrière n'a pas reçu la confiance de ses dirigeants, pas prêts à accéder à ses grosses exigences financières.

Ainsi, le joueur de 23 ans a été envoyé aux Toronto Raptors le 25 mars dernier. En l'échange, la franchise de l'Oregon a récupéré Norman Powell. Avec l'ailier, Portland voulait activer le mode "win now" et était prêt à le payer pour le conserver, avec un deal à 90 millions de dollars sur 5 ans.

Dans le même temps, les Raptors ont lâché 54 millions de dollars sur 3 ans pour prolonger Trent Jr. Une somme importante pour un joueur qui devait encore confirmer. Mais le pari semble d'ores et déjà payant...

Car au fil des semaines, le natif de l'Ohio monte en puissance ! Correct mais sans être incroyable depuis le début de la saison, le jeune talent prend des responsabilités de plus en plus importantes chez les Raptors. Avec Fred VanVleet, il s'impose même comme un patron sur le plan offensif.

En forme, il vient tout simplement d'enchaîner 5 matches à 30 points ou plus. Il s'agit de la meilleure série de l'histoire des Canadiens, à égalité avec un certain DeMar DeRozan. A l'image de sa copie à 33 points contre le Miami Heat (110-106), Trent Jr s'éclate à Toronto.

Plus que ce record, il semble trouver sa place chez les Raptors. Avec la confiance absolue de son coach Nick Nurse, Trent Jr s'épanouit pour utiliser au mieux ses qualités.

"J'ai juste l'opportunité de prendre des tirs, de marquer et... de me laisser aller sur le terrain pour jouer. Je n'ai plus besoin de regarder par-dessus mon épaule, si je rate un tir, car le staff croit en moi. Ils me permettent de jouer et d'encaisser les coups", a résumé l'ancien des Blazers.