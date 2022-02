Les résultats de la nuit en NBA

Pelicans @ Pistons : 111-101

Wizards @ Bucks : 98-112

Heat @ Raptors : 106-110

Magic @ Bulls : 115-126

Nuggets @ Wolves : 115-130

Warriors @ Spurs : 114-120

Nets @ Suns : 111-121

Les jeunes Warriors, Trent Jr : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

- Phoenix continue d'être un incroyable rouleau compresseur. La venue des Nets a fait office de nouvelle formalité relative pour les Suns, qui en sont désormais à 11 victoires de suite. Au tandem Kyrie Irving (26 pts) - James Harden (22 pts, 10 pds) ont opposé ce qui est désormais un trio majeur pour Monty Williams.

Devin Booker (35 points), Chris Paul (20 pts, 14 pds) et Mikal Bridges (27 pts) ont été insaisissables, adroits et intraitables pour conforter toujours plus la première place de leur équipe en NBA.

- Comme on disait autrefois, les choses vont de mal en pis pour Washington. Non seulement les Wizards ont concédé leur 6e défaite de suite en prenant l'ouragan Giannis Antetokounmpo en pleine poire (33 pts, 15 rbds, 11 pds), mais ils ont aussi appris avant le match que Bradley Beal était sérieusement touché au poignet et n'était pas sûr de rejouer avant le All-Star Game.

Les Bucks ont rectifié le tir après leur lourde défaite de 36 points contre Denver, non sans être un peu obligés de cravacher à cause de trous d'air un peu trop récurrents ces derniers temps pour un champion NBA en titre.

Triple-double for @Giannis_An34 in the @Bucks home win! 33 points

14-21 shooting

15 boards

11 assists

2 blocks pic.twitter.com/kPNCqHXL0j — NBA (@NBA) February 2, 2022

- On vous parlait hier de l'importance du 4e quart-temps, tableau à l'appui. Les Warriors, pourtant orphelins de Stephen Curry, Klay Thompson et Andrew Wiggins, mis au repos, l'ont encore montré cette nuit sur le parquet de San Antonio. Menés de 15 points à l'entame du 4e quart-temps par Dejounte Murray (27 pts, 9 pds, 9 rbds) et ses collègues, les Californiens ont fait un 4e quart-temps de feu (36-19) pour décrocher une 7e victoire de suite.

Jordan Poole (31 pts) a orchestré le comeback et planté le dernier clou du cercueil des Texans avec un shoot à 3 points pour passer devant à 17 secondes de la fin. Damion Lee (21 pts) et Moses Moody (20 pts) ont aussi contribué à ce comeback.

The @warriors erase a 17-point deficit with a 37-16 closing burst to win their 7th straight game! 🔥 14 in the 4Q for @JonathanKuming6

🔥 8 in the 4Q for @Dami0nLee

🔥 Game-winning 3 for Jordan Poole pic.twitter.com/sxLFwe3EsQ — NBA (@NBA) February 2, 2022

- Gary Trent Jr a égalé le record de franchise de DeMar DeRozan avec un cinquième match consécutif à au moins 30 points pour les Raptors. Le Dukie a été à la base du troisième succès de rang de Toronto, cette fois à la maison contre Miami. Les 33 points de Trent Jr, le double-double de Pascal Siakam (16 pts, 14 rbds) et les 21 points de Fred VanVleet ont permis aux joueurs de Nick Nurse de réussir le double contre le Heat, qui n'aime décidément pas affronter cette équipe.

🔥 @gtrentjr (33 PTS, 6 3PM) leads the @Raptors to victory and sets a franchise record with his 5th straight game of 5+ 3PM! pic.twitter.com/NiMHYupSs6 — NBA (@NBA) February 2, 2022

- Les Wolves continuent d'être intéressants et de se rapprocher du top 6 à l'Ouest, synonyme de qualification pour les playoffs NBA sans passer par la case play-in tournament. Minnesota a disposé de Denver cette nuit, en partie grâce au formidable apport de son banc. Outre les 24 points de Karl-Anthony Towns, c'est l'apport de Taurean Prince (23 pts), Malik Beasley (12 pts), Naz Reid (12 pts) et Jordan McLaughlin (12 pts) qui a fait plier les Nuggets.

Le second unit des Wolves a profité du premier temps de repos de Nikola Jokic (21 pts, 16 rbds, 8 pds) pour créer un éclat.

- Les Bulls se sont fait une petite frayeur contre Orlando, en devenant subitement muets en milieu de 4e quart-temps. Chicago n'a pas marqué pendant 4 minutes mais est parvenu à contenir le comeback du Magic grâce aux efforts préalables de DeMar DeRozan (29 pts), Zach LaVine (24 pts) et Nikola Vucevic (18 pts, 13 rbds, 3 ctres).

Les hommes de Billy Donovan ont au passage profité de la défaite de Miami pour reprendre seuls la tête de la Conférence Est.

- Les Pistons ont laissé passer une belle chance de remporter un match entre cancres. Alors qu'ils menaient de 15 points contre les Pelicans, les joueurs de Dwane Casey se sont effondrés dans le dernier quart-temps sous les coups de Brandon Ingram (26 pts) et Nickeil Alexander-Walker (14 pts). New Orleans restait sur 4 défaites consécutives.

Killian Hayes a joué 20 minutes en sortie de banc pour 7 points et 2 passes.