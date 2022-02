Réussir sa fin de match, c'est souvent crucial. Jetons un coup d'oeil aux équipes les plus et les moins efficaces en NBA dans le 4e quart-temps.

Bien finir, c'est important. Les équipes qui gèrent le mieux le 4e quart-temps des rencontres ne sont pas trop loin du compte en général. C'est ce que révèle le tableau du net rating (qui synthétise l'impact offensif et défensif) des franchises NBA cette saison, quart-temps par quart-temps.

Un rapide coup d'oeil permet de voir que les deux équipes les mieux classées de la ligue affichent les deux marques les plus élevées : les Warriors, 2e au général, ont le meilleur net rating (10.8) dans le 4e quart-temp, juste devant les Suns, n°1 en NBA cette saison, avec 9.6. Derrière, on retrouver le Utah Jazz avec 7.6. A partir de là, l'indice baisse de manière spectaculaire pour les poursuivants. Il faut féliciter les Clippers pour leur détermination en fin de match, puisqu'ils ont le 4e meilleur net rating de toute la ligue dans le 4e quart-temps.

Et qui sont les mauvais élèves dans tout ça ? Qui a beaucoup de mal à se montrer pertinent quand les minutes s'égrainent et que le match touche à sa fin ? Les Denver Nuggets, pardi ! Avec -10.6, Denver est bon dernier malgré sa cinquième place à l'Ouest. Portland arrive juste derrière parmi les mal classés, avec un indice de -10, qui se retranscrit malheureusement nettement plus clairement au classement puisque les Blazers sont 10e à l'Ouest...

Updated team performance by quarter. What stands out? pic.twitter.com/BQS3zaOpiR — Tom Bassine (@tvbassine) January 31, 2022

