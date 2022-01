Construits sans réels pivots « classiques », les Toronto Raptors seraient-ils en train de changer d’avis ? Ils se murmurent en tout cas qu’ils seraient intéressés par Jakob Poeltl et Myles Turner.

Avant la (très courte) défaite contre les Phoenix Suns, la franchise canadienne restait sur une très belle série. Et a raccroché la 8ème place à l’Est. Ce qui les rend ambitieux.

Et l’une des solutions envisagées serait selon lui un ancien de la maison. Jakob Poeltl a été drafté par Toronto en 9ème position en 2016. Il avait été tardé aux San Antonio Spurs en 2018, dans le deal pour Kawhi Leonard.

Avec la franchise texane, Jakob Poeltl est titulaire et réalise une de ses meilleures saisons. Il n’a jamais mis autant de points (12,4), pris autant de rebonds (8,8) et fait autant d’assists (2,7) depuis le début de sa carrière. Tout en tournant à un mignonnet 59,7% au tir.

De son côté, le journaliste Evan Massey croit savoir que les Canadiens auraient discuté avec les Indiana Pacers pour Myles Turner :

Per source to @HoopAnalysisNet, the #Pacers and #Raptors have had trade discussions for Myles Turner with OG Anunoby being a name mentioned as a potential return.

