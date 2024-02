GG Jackson, les Grizzlies verrouillent déjà leur bonne surprise

Dans la saison galère des Memphis Grizzlies, les satisfactions sont rares. Très rares même. Alors que la franchise du Tennessee avait des ambitions importantes sur cet exercice, les blessures ont totalement décimé cette équipe. Cependant, il y a tout de même un rayon de soleil : GG Jackson.

Sélectionné au #45 pick de la Draft NBA 2023, l'intérieur a représenté une belle surprise. De plus en plus utilisé au fil de la saison, il s'est imposé dans la rotation de son coach Taylor Jenkins. Et la nuit dernière, face aux Chicago Bulls (110-118), il a même réussi son record en carrière : 27 points.

Il faut dire qu'en marge de ce match, Jackson a été prolongé par les Grizzlies ! En effet, les deux parties ont trouvé un accord pour un contrat de 4 ans, selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski. Dans ce deal, les trois premières années sont d'ailleurs garanties.

Un mouvement logique de la part de Memphis. A seulement 19 ans, le natif de Columbia a démontré un potentiel intéressant. Et sur la fin de cet exercice, il risque de profiter des problèmes des Grizzlies pour se mettre encore plus en lumière.

Il faudra suivre avec attention le développement de GG Jackson.

