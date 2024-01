Giannis Antetokounmpo a enfin aimé la réaction des Bucks, mais…

Ces derniers jours, Giannis Antetokounmpo n'a pas caché son agacement. Si les Milwaukee Bucks occupent toujours la 2ème place de la Conférence Est, l'équipe a récemment affiché une forme mitigée avec par exemple 5 défaites sur les 10 derniers matches.

A plusieurs reprises, le Grec a ainsi fustigé le niveau de jeu des siens. Notamment sur le plan défensif. Mais la nuit dernière, la franchise du Wisconsin a marqué les esprits avec une victoire éclatante face aux Boston Celtics (135-102).

Sans surprise, le Greek Freak a apprécié cette démonstration. Et il attend désormais le même niveau de performance à l'avenir...

"Il y avait un facteur de respect / de peur qui est très important pour cette équipe, nous devions aller sur le terrain et jouer à notre meilleur niveau aujourd'hui. J'espère que nous pourrons continuer ainsi, pas seulement contre les Boston Celtics.

Pas seulement quand nous avons deux jours de repos ou quand nous n'avons pas bien joué. Même si nous avons bien joué et même si nous avons mal joué, nous devons être capables d'entrer dans le match et de jouer avec le même sentiment d'urgence, la même concentration et la même énergie", a réclamé Giannis Antetokounmpo face à la presse.

Face à l'irrégularité (relative) de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo a décidé de secouer son monde. Et même dans la victoire, il a l'exigence des plus grands compétiteurs.

