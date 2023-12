Giannis entre dans un cercle statistique très fermé

Giannis Antetokounmpo est maintenant le meilleur marqueur, rebondeur et passeur de l'Histoire des Milwaukee Bucks.

Giannis Antetokounmpo a inscrit un peu plus son nom dans la légende des Milwaukee Bucks en captant 17 rebonds lors de la victoire contre les Houston Rockets la nuit dernière. Il a ainsi dépassé Kareem Abdul-Jabbar pour devenir le meilleur rebondeur de l'Histoire de la franchise du Wisconsin.

"C'est un grand honneur. Je ne pense pas que quelqu'un s'attendait à ce qu'un gamin maigrichon venu de Grèce allait un jour battre un record de Kareem Abdul-Jabbar", confiait l'intéressé après la rencontre.

Il n'est pas seulement le meilleur rebondeur. Le "Greek Freak" est aussi le joueur qui a cumulé le plus de points et de passes décisives sous la tunique des Bucks. Il intègre d'ailleurs un cercle particulièrement fermé. En effet, seuls trois autres joueurs dominent les trois principales catégories statistiques d'une franchise. Michael Jordan aux Chicago Bulls, Kevin Garnett aux Minnesota Timberwolves et LeBron James aux Cleveland Cavaliers.

