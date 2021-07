On sait depuis quelques années déjà que la génétique et le travail acharné ont fait de Giannis Antetokounmpo un être humain et un athlète pas comme les autres. Les Milwaukee Bucks ont beau avoir perdu le game 1 des Finales NBA contre les Phoenix Suns, le double MVP a tenu sa place et fait de son mieux, une semaine seulement après s'être salement blessé au genou. Là où le commun des mortels serait resté au lit pour soigner le mal, lui s'est démené sur la scène de basket la plus exposée au monde.

Toutes celles et ceux qui étaient devant le game 1 ont forcément poussé un cri ou bondi en voyant ce qu'a été capable de faire Giannis Antetokounmpo sur l'une des dernières séquences de la première mi-temps. Malgré l'hyper-extension du genou dont il a souffert - et souffre sans doute toujours encore - le "Greek Freak" est allé claquer le contre le plus spectaculaire de ces playoffs 2021. Rien que ça.

Giannis Antetokounmpo, un retour surprise réussi mais insuffisant

Parti depuis l'autre bout du terrain ou presque, Giannis a chassé le pauvre Mikal Bridges (plus habitué à être l'empêcheur de tourner en rond en défense que la victime) qui n'a pas dû comprendre ce qui lui arrivait en voyant fondre sur lui le Grec et son envergure d'aigle royal.

On est évidemment dans un contexte aussi bouillant et crucial que celui dans lequel LeBron James avait scotché Andre Iguodala dans le game 7 des Finales NBA 2016. Mais ce contre a marqué les esprits et prouvé que Giannis Antetokounmpo avait assez de coeur et de jambes pour tenir sa place et être à peu près lui-même malgré sa blessure.

C'est déjà un point extrêmement positif pour les Bucks et ils pourront tenter de s'appuyer dessus lors des prochains matches de ces Finales.

