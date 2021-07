Giannis Antetokounmpo, un retour surprise réussi mais insuffisant

Ce n’était donc pas du bluff ! Giannis Antetokounmpo, qui avait fait des progrès significatifs dans sa rééducation une semaine après une hyper extension du genou, se trouvait sur le parquet, en tenue, dès le coup d’envoi des finales NBA hier soir. Un retour express et surprenant, même si cette possibilité n’avait pas été exclue par les Milwaukee Bucks.

Pourtant, ça semblait quand même mal embarqué. Sur les images de sa blessure lors du Game 4 contre les Atlanta Hawks, son genou donne l’impression de tourner… bien méchamment. Difficile de l’imaginer rejouer une semaine après. Et pourtant, c’est donc ce qu’il a fait. Le Grec avait repris le basket samedi dernier, ce qui laissait entrevoir l’espoir de le retrouver sur le terrain au cours de la série. Mais peut-être pas dès le Game 1 !

Il était listé comme « incertain » par sa franchise. Mike Budenholzer refusait évidemment de commenter davantage l’évolution de son état de santé. Du coup, ça pouvait très bien être juste du bluff. Une manière de semer le doute dans le rang des Phoenix Suns. Après tout, les Los Angeles Clippers ont placé Kawhi Leonard en « day to day » tout au long des finales de la Conférence Ouest tout en sachant probablement qu’il ne reviendrait pas.

Deandre Ayton and Giannis Antetokounmpo each recorded 15+ points and 15+ rebounds tonight. The last player to put up 15+ points and 15+ rebounds in their first career NBA Finals game was Tim Duncan with 33 PTS, 16 REB in 1999. pic.twitter.com/SoudRqprz5

