Milwaukee Bucks @ Phoenix Suns : 105-118

Les Suns étaient trop prêts et trop frais physiquement et mentalement. Chris Paul était juste trop... Chris Paul. Phoenix a maîtrisé ce game 1 comme son meneur maîtrise les rencontres cette saison. Les joueurs de Monty Williams ont compté jusqu'à 20 points d'avance, dans le sillage d'un CP3 déjà en mission : avec 32 points et 9 passes à 12/19, Paul a mené la danse et inspiré le reste de ses camarades.

Le "Point God" est devenu le troisième joueur de 36 an ou plus à marquer au moins 30 points dans un match des Finales NBA. Les deux autres sont des monstres sacrés : Kareem Abdul-Jabbar (6 fois) et Tim Duncan (une fois).

- Il faut saluer la présence de Giannis Antetokounmpo. Le type s'est fait une hyper-extension du genou - avec crainte d'une rupture des ligaments croisés - il y a UNE SEMAINE ! Que personne ne vienne dire que le "Greek Freak " est soft un jour dans sa carrière. Quelques jours après une blessure potentiellement dévastatrice, il est allé jouer 35 minutes en Finales NBA pour 20 points et 17 rebonds, avec comme highlight principal un contre de mutant juste avant la pause.

Malheureusement pour les Bucks, la bravoure de leur franchise player, passé de "doubtful" à "probable" grâce à la magie de la médecine, n'a pas suffi à leur éviter une défaite inaugurale dans ces Finales NBA.

Chris Paul, des finales pour renforcer la legacy d'un top-5 meneur All-time

- Chris Paul n'était pas seul et il faut une nouvelle fois tirer notre chapeau à ce collectif où des jeunes inexpérimentés en playoffs pour la plupart exécutent leur partition. Ce qu'a encore fait un joueur comme Deandre Ayton est prodigieux et plus personne ne va aller remettre en question le choix des Suns en 2018 si les choses se poursuivent ainsi.

Le Bahaméen a fini avec 22 points et 19 rebonds à 8/10, tout en défendant extrêmement bien. Depuis 1955, il est le quatrième joueur à finir un match des Finales NBA avec au moins 20 points, 15 rebonds et 80% d'adresse. Là encore, le nom des trois autres donne le vertige : Bill Russell, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul Jabbar.

Vous en voulez encore sur le n°1 de la Draft 2018 ? Deandre Ayton est le 6e joueur de l'histoire de la NBA a claquer au moins 15 points et 15 rebonds dans un match des Finales à 22 ans ou moins. Les autres : Magic Johnson, Alvan Adams, Kawhi Leonard, Johnny Kerr et Tommy Heinsohn.

- Devin Booker (27 points) et Mikal Bridges (14 pts et une défense de fer) ont aussi participé au succès, au contraire du pauvre Dario Saric, touché au genou en début de match. Les Finales NBA du Croate sont clairement en péril.

- Il y a aussi eu une différence d'agressivité, d'initiative et d'adresse sur la ligne qui a pesé dans ce game 1. Phoenix est passé près de la perfection avec 25/26 au lancer, contre 9/16 pour les Bucks. Le public a d'ailleurs joué son rôle avec entrain lors des 12 fois où Giannis Antetokounmpo a tenté de se faire justice sur la ligne (7/12) en entonnant le désormais célèbre décompte pour signaler aux arbitres qu'il prend un peu trop son temps.

- Au rayon des déceptions à Milwaukee, on peut citer Jrue Holiday, pas inspiré offensivement (4/14 avec 9 passes quand même ), mais surtout incapable de freiner Chris Paul et Devin Booker. Les Suns ont par ailleurs détruit les Bucks sur le pick and roll en forçant fréquemment Brook Lopez et Bobby Portis à switcher sur leurs arrières.

- Phoenix n'a pas besoin que Jae Crowder (0/8) inscrive le moindre panier pour remporter un match des Finales NBA. C'est bon à savoir et il pourra se concentrer sur la castagne.

