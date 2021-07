Giannis Antetokounmpo à l’origine du geste classe de Monty Williams

Après la victoire des Milwaukee Bucks lors des Finales NBA, l'entraîneur des Phoenix Suns Monty Williams a encore affiché son immense classe. Beau joueur avec Giannis Antetokounmpo et ses partenaires, le coach de 49 ans avait encensé, malgré sa détresse, les Bucks.

Et surtout, l'ancien des New Orleans Pelicans s'était aussi signalé par sa classe avec un joli discours dans le vestiaire de la franchise du Wisconsin. Et en réalité, Williams a répondu à une invitation d'Antetokounmpo.

"Je suis entré avec lui dans les vestiaires. Alors, j'ai demandé aux gens de stopper la musique et d'arrêter avec le champagne. Il a pu parler à l'équipe et nous féliciter. Nous le félicitons aussi et lui souhaitons bonne chance. Et je lui ai dit : 'J'ai l'impression qu'il y a de bonnes chances que nous puissions nous retrouver à ce stade de la compétition l'année prochaine'. Il a une grande équipe, et nous avons une grande équipe", a commenté Giannis Antetokounmpo pour ESPN.

Entre les deux équipes, ces Finales NBA ont été marquées par un grand respect. Et cette anecdote le prouve une nouvelle fois. Reste à savoir si Giannis Antetokounmpo a vu juste avec sa prédiction sur d'éventuelles retrouvailles.

