Giannis Antetokounmpo fait encore l’histoire de la NBA

Avec 43 points, 20 rebonds et 5 passes décisives, Giannis Antetokounmpo a réalisé un chantier XXL face aux Minnesota Timberwolves (123-114) la nuit dernière. Et une telle copie commence à devenir une simple habitude pour l'ailier des Milwaukee Bucks.

Jeudi, contre les Chicago Bulls (113-119), le Greek Freak avait ainsi tourné à 45 points, 22 rebonds et 7 passes décisives. Dans l'histoire de la NBA, Antetokounmpo est ainsi devenu le troisième joueur à compiler au moins 40 points, 20 rebonds et 5 passes décisives dans deux rencontres consécutives.

Les deux autres ? Les légendes Wilt Chamberlain (à 5 reprises) et Elgin Baylor (1 seule fois).

"Il s'agit d'un super compliment de me retrouver avec ces gars. Je veux simplement gagner des matches. Donc je vais sur le parquet et je fais tout ce que je peux pour me pousser au-delà des limites", a sobrement commenté Giannis Antetokounmpo devant les médias.