Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton, un record fou en NBA !

Les Milwaukee Bucks ont relancé le suspense dans la série face aux Brooklyn Nets (1-2). Avec un duo Giannis Antetokounmpo - Khris Middleton performant, la franchise du Wisconsin a ainsi remporté le Game 3 (86-83) la nuit dernière.

Sur cette partie, le Grec a compilé 33 points et 14 rebonds. Dans le même temps, l'Américain a également sorti le grand jeu avec 35 points et 15 rebonds. Une performance exceptionnelle donc pour un duo en Playoffs.

En inscrivant 68 des 86 points marqués par les Bucks, les deux joueurs ont marqué 79% des points de l'équipe. Un chiffre absolument fou qui représente un record absolu en Playoffs dans l'histoire de la NBA.

Bien évidemment, on peut aussi voir ce chiffre comme la preuve de l'énorme dépendance de Milwaukee par rapport à Antetokounmpo et Middleton. Sans de très grosses copies des deux hommes, cette formation semble limitée pour rivaliser avec les Nets.

Et encore, même comme ça, Brooklyn n'a pas été si loin de réaliser un énorme come-back pour l'emporter. En tout cas, il s'agit d'un accomplissement assez impressionnant. Et le tandem Giannis Antetokounmpo - Khris Middleton va devoir poursuivre sur cette voie pour permettre à Milwaukee de rêver d'une qualification.

