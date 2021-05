Giannis Antetokounmpo : « je ne sais pas si cette année sera différente »

C'est l'une des plus belles affiches de ce premier avec Lakers - Suns. Et c'est également le remake d'une demi-finale de conférence dans la bulle. Ce soir à 20h, les Bucks et le Heat se retrouvent pour un nouveau combat. Avec un Giannis Antetokounmpo qui doit une revanche à tout le monde.

Maltraité par la défense floridienne dans la bulle, le Grec avait été sorti salement avec ses Bucks. Un 4-1 qui a sans doute laissé un peu de traces au sein de l'effectif. Cette année, Milwaukee avance plus masqué, comme un outsider. Et c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour cette équipe.

Malgré tout, les ambitions sont toujours là. Il faudra donc en repasser par l'obstacle Miami qui, comme l'an passé, se présente comme le poil à gratter que personne ne veut jouer. Le double MVP en titre admet d'ailleurs qu'il est dans l'incertitude et rappelle également le contexte particulier des derniers playoffs.

"Je ne sais pas si cette année sera différente. Je ne vais pas vous mentir, il peut se passer la même chose", dit-il. "Les résultats parlent pour eux. Mais au final, je ne suis ni trop impliqué, ni pas assez. L'an passé, à cause de la bulle, je n'ai pas pu m'éloigner du basket. Perdre un match et voir les gars qui t'ont battu à l'hôtel, tu ne peux pas te détacher."

On sent clairement un Giannis détaché, et c'est peut-être la solution pour enfin passer ce cap en playoffs. Mais la route sera clairement compliquée puisqu'en cas de succès sur Miami, c'est Brooklyn et son incroyable Big Three (normalement) qui se présentera.

