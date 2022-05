Jayson Tatum a été le grand héros de la victoire des Boston Celtics contre les Milwaukee Bucks (108-95) lors du Game 6 en Playoffs. Avec 46 points, le talent des Celtics a été tout simplement immense afin de l'emporter. Mais en face, Giannis Antetokounmpo a également sorti le grand jeu.

Pour permettre aux champions NBA de revenir à seulement 4 points dans le money-time, le Greek Freak a compilé de grosses statistiques : 44 points, 20 rebonds et 6 passes décisives. Une performance individuelle qui va rester dans l'histoire de cette Ligue à ce stade de la compétition.

En effet, en Playoffs, Antetokounmpo devient seulement le troisième joueur NBA à rendre une copie à plus de 40 points, 20 rebonds et 5 passes décisives. Les deux autres ? Wilt Chamberlain et Shaquille O'Neal. C'est dire la performance du natif d'Athènes !

Il s'impose aussi comme le troisième joueur de l'histoire à avoir trois matches à plus de 40 points en Playoffs contre les Celtics. Et encore une fois, le patron des Bucks se retrouve accompagné par deux légendes, Jerry West (1969) et LeBron James (2018).

Autant dire que le Game 7 au TD Garden promet énormément. Surtout avec les formes étincelantes de Jayson Tatum et de Giannis Antetokounmpo.

Déjà dans la légende des Bucks, Giannis Antetokounmpo en veut plus !