Giannis Antetokounmpo explique ce qui fait les grands joueurs (et tacle James Harden)

Jusqu’à son titre NBA décroché en 2021, Giannis Antetokounmpo souffrait de l’étiquette de « tout-droit » auprès de certains fans. Ils sont de moins en moins nombreux aujourd’hui mais ses détracteurs lui reprochent de ne faire que courir et sauter en profitant de sa taille. C’est évidemment exagéré et même faux. N’empêche que même James Harden, l’un de ses pairs, avait fait une remarque qui allait plus ou moins dans ce sens en soulignant le peu de « skills » du champion grec.

C’est finalement des années après que le joueur des Milwaukee Bucks s’est décidé à répondre. En évoquant ce qui, selon lui, fait justement les grandes légendes de cette ligue.

« Il ne suffit pas d’avoir des ‘skills’ pour être un grand. C’est ça que les gens ne comprennent pas. Vous pouvez être le mec le plus fort du monde techniquement sans être en NBA. Ce n’est pas ça qui compte. Il faut bien plus que ça. Il faut de la régularité. Regardez LeBron James, ça fait 20 ans qu’il est en NBA. C’est à ça que vous pensez en pensant à LeBron. MJ ? Son obsession de devenir meilleur. Kobe ? Son obsession. Steph, KD », explique le « Greek Freak. » « Je ne suis pas le meilleur shooteur ou le meilleur dribbleur. Je pense que je suis un bon passeur, c’est ça mon plus grand talent. Mais ce qui me différencie des autres, c’est mon obsession. »

C’est pourquoi Giannis Antetokounmpo n’a cessé de progresser depuis son arrivée en NBA. Avec justement de plus en plus de « skills » et des réflexions toujours aussi justes.