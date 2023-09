Giannis Antetokounmpo prêt à quitter les Bucks s’ils manquent d’ambition

Que les fans des Milwaukee Bucks se rassurent. Giannis Antetokounmpo n'a pas demandé son trade et n'est pas sur le point de le faire. Simplement, le double MVP et champion NBA 2021 ne veut pas qu'on le tienne pour acquis ou que l'on pense qu'il avalera n'importe quelle couleuvre sans broncher. Cette semaine, lors de son passage dans l'émission 48 minutes on Bleav, le Greek Freak a tenu à faire savoir que le risque de le voir quitter les Bucks un jour existait.

"Tant que l'on approche les choses de la bonne manière tous les jours, avec un objectif commun, je peux parfaitement me voir rester un joueur des Milwaukee Bucks jusqu'à la fin de ma carrière. Mais le jour où je sentirai qu'ils ne sont pas aussi déterminés que moi... Je suis un Milwaukee Buck, mais je suis surtout un gagnant et je dois faire tout ce qu'il est possible de faire pour gagner. S'il y a une meilleure situation pour remporter le trophée Larry O'Brien, alors que je dois choisir cette meilleure situation".

Traduction : je vous aime bien les gars, mais si vous ne me construisez pas un effectif très compétitif, capable d'éviter des sorties de route au 1er tour comme la saison dernière, je n'hésiterai pas à provoquer un séisme et à demander mon trade.

A nouveau, ce jour n'est pas encore arrivé et on peut faire confiance au front office des Bucks pour tenter de satisfaire Giannis Antetokounmpo. Les prolongations des cadres que sont Khris Middleton et Brook Lopez, deux joueurs sur lesquels Giannis aime s'appuyer, vont dans ce sens. En revanche, la marge de manoeuvre pour se renforcer en dehors de l'effectif déjà existant est plus ténue.

Pour rappel, Giannis Antetokounmpo est sous contrat avec Milwaukee jusqu'en 2025, avec une player option activable pour la saison 2025-2026 à hauteur de 51.9 millions de dollars.

