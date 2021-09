Giannis Antetokounmpo règle sa brouille avec James Harden

"J'aimerais bien avoir juste à courir en faisant plus de 2,10 m et dunker. Ça ne nécessite aucune qualité." En février 2020, James Harden lâchait cette phrase en réponse à une blague de Giannis Antetokounmpo. Capitaine pour le All-Star Game à l'époque, le Greek Freak avait fait l'impasse sur lui car il voulait "quelqu'un qui passe le ballon".

Sans surprise, l'arrière des Brooklyn Nets n'avait pas apprécié, avec cette punchline comme réponse. Plus d'un an et demi après, la star des Millwaukee Bucks a tenu à tourner la page. Ainsi, le natif d'Athènes a calmé le jeu par rapport à cette petite brouille.

"Tout d'abord, Harden n'a jamais mentionné mon nom. J'ai vu cette vidéo, environ un an plus tard. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que si lui aussi avait cette taille, sautait et dunkait, cela aurait été plus facile pour lui. Je pense que les médias en ont fait une affaire avec moi. Harden est un grand joueur et quand je suis sur le terrain contre lui, je dois jouer très dur. C'est un futur membre du Hall of Fame, je n'ai rien contre lui", a assuré Giannis Antetokounmpo pour COSMOTE TV.

Le champion NBA affiche une belle maturité en refusant de nourrir une potentielle polémique. Par contre, même sans mentionner son nom, James Harden le visait très clairement. Pourquoi ? Car la question d'origine concernait justement la blague de Giannis Antetokounmpo.

Mais avec une bague désormais remportée, le Grec n'a pas envie de perdre son temps avec cette brouille...

