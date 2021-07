Giannis Antetokounmpo est champion NBA. On imagine que James Harden, pas trop fan du Greek Freak, aurait aimé qu'il en soit autrement.

Les fans de Giannis Antetokounmpo auraient bien aimé croiser James Harden ces derniers jours. Histoire de lui rappeler son scepticisme et ses critiques au sujet de leur protégé en 2020. Tout avait commencé par une petite blague du Grec lors de la Draft du All-Star Game dont il était capitaine.

Giannis avait répondu à Charles Barkley, qui s'interrogeait sur le fait qu'il n'ait pas voulu sélectionner Harden : "Il me faut quelqu'un qui passe le ballon", s'était amusé le double MVP. James Harden n'avait pas franchement apprécié. Celui qui était encore la star des Houston Rockets l'avait évoqué lors d'un entretien avec Rachel Nichols d'ESPN.

Giannis champion, il n'y a rien de plus beau dans ce monde

"Je fais plus de passes que lui en moyenne, je crois... Je ne vois pas où est la blague. Mais je ne fais pas attention à ça. Je sais juste que personne ne peut faire le malin avec moi. Quand j'arrêterai ma carrière, les gens apprécieront plus ce que je fais. J'aimerais bien avoir juste à courir en faisant plus de 2,10 m et dunker. Ca ne nécessite aucune qualité. J'ai dû apprendre comment jouer au basket et avoir des qualités techniques. Je préfère largement ça".

Pas de réaction ou de félicitations...

James Harden préfère-t-il toujours "ça", alors que la planète entière est en admiration devant Giannis Antetokounmpo et son parcours ? Depuis cette petite prise de bec, il a changé de franchise et a adopté un style de jeu dont on l'ignorait capable il n'y a pas si longtemps. Peut-être a-t-il un respect nouveau pour ce que des joueurs singulièrement différent de lui sont capables de faire ?

Toujours est-il que Harden est l'une des rares stars de la ligue à ne pas avoir posté de message de félicitations aux Bucks et à leur "Greek Freak". Peut-être est-ce parce qu'il n'est pas un athlète particulièrement "connecté". Ou pas franchement emballé à l'idée de devoir reconnaître que ce que fait Giannis sur un terrain va au-delà de "courir et dunker".

Giannis Antetokounmpo a eu un titre avant James Harden, un MVP des Finales avant James Harden et possède même un MVP de plus que James Harden. On attend la réponse du barbu en chef la saison prochaine.

