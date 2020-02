On connaît la composition des équipes pour le All-Star Game 2020. LeBron James et Giannis Antetokounmpo ont participé à une Draft pour établir leurs teams jeudi, sans procéder au moindre trade ce coup-ci.

Cela saute un peu aux yeux, LeBron s'est constitué un cinq assez dingue, alors que Giannis, encore très divertissant pendant le programme télévisé, a joué la carte de l'outsider. Alors qu'il aurait par exemple plus sélectionner James Harden, le "Greek Freak" lui a préféré Kemba Walker, argumentant qu'il lui fallait "quelqu'un qui passe la balle". Un commentaire accueilli avec hilarité par Charles Barkley et Shaquille O'Neal.

Giannis takes a shot at James Harden 😂😂😂

“I want somebody that’s gonna pass the ball”

(🎥 @NBAonTNT pic.twitter.com/ihBpFitNXs

— NBA Central (@TheNBACentral) February 7, 2020