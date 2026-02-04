Giannis Antetokounmpo, un post Instagram qui fait trembler Milwaukee

Un message énigmatique de Giannis Antetokounmpo sur Instagram relance les doutes sur son avenir aux Bucks, à l’approche de la trade deadline NBA.

Dans un climat déjà électrique autour de l'avenir très incertain de Giannis Antetokounmpo à Milwaukee Bucks, l’ailier all-star a créé une nouvelle vague de spéculations en postant un message potentiellement significatif sur son compte Instagram alors que la date limite des échanges approche jeudi. Les observateurs et fans sont rivés sur son avenir, avec de nombreuses équipes prêtes à offrir des contreparties pour le multiple MVP.

Ce message, perçu par beaucoup comme un possible dernier clin d’œil à Milwaukee avant un départ, survient dans un contexte où plusieurs sources indiquent que Giannis pourrait décider de partir, soit cette saison soit à la fin de celle-ci, malgré son attachement à l’organisation.

"No pencil, but I’m still drawing all the attention," a écrit Antetokounmpo dans son post Instagram, une phrase bien énigmatique que l'on pourrait traduire par : "Je n'ai pas de crayon, mais j'attire quand même toute l'attention." Référence à la presse et aux journalistes qui alimentent les rumeurs ? Tâcle ou clin d'oeil au fait que ce n'est pas lui qui signe les ordres de transfert ?

A noter que trois heures après sa publication (6h heure française, minuit à Milwaukee) le post compte déjà près de 200 000 likes et plus de 5000 commentaires.

Les questions planent sur une possible dissonance entre les objectifs de Giannis, gagner un titre NBA, et ceux de la direction des Bucks, ce qui pourrait expliquer l’ouverture de Milwaukee à écouter des offres avant la deadline.

Les réactions des fans ont été vives, certains l’encourageant à explorer de nouvelles options, d’autres exprimant leur inquiétude quant à une éventuelle sortie de l’un des plus grands joueurs de franchise de l’histoire récente.

L’évolution de la situation dans les prochaines heures pourrait être décisive, avec plusieurs équipes prêtes à entrer dans la course pour Giannis si un accord devait être conclu avant la fin de la période des échanges NBA.

Pour le clin d'oeil, on appréciera (ou pas), le commentaire de Kyle Kuzma, aussi explicite que celui de Giannis...