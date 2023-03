Warriors : Absence prolongée pour Gary Payton II

Gary Payton II, toujours bloqué à l’infirmerie, va dans le bon sens et sera réévalué dans 10 jours.

Depuis son retour à Golden State, Gary Payton II n’a pas joué le moindre match. Les Warriors savaient très bien à quoi s’attendre compte tenu du contexte dans lequel il était arrivé, dans un transfert mis en péril par un dossier médical flou. L’ailier, qui fait tout de même de clairs progrès, restera à l’écart des parquets pour encore au moins 10 jours.

Blessé aux adducteurs, Payton a récemment pu reprendre le travail sur le terrain, d’après sa franchise. Ses activités demeurent limitées, mais les Warriors annoncent que l’intensité montera dans les prochains jours. Il sera ainsi réévalué dans 10 jours en vue d’un potentiel retour.

Si tout avance comme prévu, on peut imaginer l’imaginer revenir le 25 mars pour affronter les Sixers au Chase Center. Pouvoir réintégrer le natif de Seattle l’effectif avant la fin de l’exercice serait un grand soulagement pour Golden State. Surtout que le temps presse, à seulement 13 matches de la fin de la saison régulière.

Révélation défensive des derniers playoffs, Gary Payton II a joué un rôle de premier plan dans la conquête du titre, en 2022. Lui et l’équipe n’avaient pas l’intention de se séparer l’été suivant, mais ses aspirations salariales l’avaient poussé à rejoindre Portland. De retour dans la baie avec un plus gros contrat, il devrait avoir une place de choix dans la rotation en postseason — à condition que les Warriors s’y qualifient et que l’ailier soit apte à jouer d’ici là.

Actuellement 5e de l’Ouest avec un bilan de 36-33, les champions en titre sont partis pour disputer les playoffs. Avec 7 victoires et 3 défaites sur les 10 derniers matches, Stephen Curry et ses coéquipiers surfent en effet sur une bonne dynamique. Reste à voir ce que les hommes Steve Kerr pourront proposer lorsque cela compte vraiment, après un exercice mitigé.

