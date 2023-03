JaVale McGee encense les Warriors, « l’équipe qui traite le mieux les joueurs »

Trois fois champion NBA, deux fois avec les Golden State Warriors et une fois avec les Los Angeles Lakers, JaVale McGee est devenu un vétéran respecté recherché par les candidats au sacre chaque saison. Il a depuis évolué aux Phoenix Suns et joue maintenant pour les Dallas Mavericks. En revanche, pas sûr que ses dirigeants actuels apprécient forcément les déclarations du joueur – très peu utilisé dans le Texas – lors de son passage dans le podcast de Draymond Green. Il y a fait l’éloge des Warriors, organisation qui s’occuperait bien mieux de ses athlètes.

« J’ai été dans trois ou quatre équipes depuis mon départ de Golden State et les Warriors sont de loin ceux qui traitent le mieux leurs joueurs », explique le pivot, en faisant par exemple aux dîners d’équipe offerts par le proprio Joe Lacob lors de chacun des déplacements. « Le fait de pouvoir se réunir avec les coéquipiers, les familles et de pouvoir manger sans se soucier de la facture. On se réunit tous et on apprécie notre soirée. »