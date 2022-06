La dernière de Goran Dragic et Luka Doncic avec la Slovénie ?

MVP de l’EuroBasket en 2017, Goran Dragic devrait faire son retour avec la Slovénie pour une dernière danse. Il y retrouvera Luka Doncic, son second à l’époque, qui a pris les rênes de l’équipe depuis les Jeux Olympiques en 2021. Cette fois-ci, ils joindront leurs forces pour envoyer la sélection nationale à la Coupe du Monde de 2023.

Ce n’est pas encore officiel, mais Dragic a l’intention de jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde selon EuroHoops. À 36 ans, sa rencontre face à la Croatie le 30 juin devrait être sa dernière avec l’équipe slovène. Une victoire dans ce match crucial permettrait à son pays d’assurer sa qualification pour la Coupe du Monde. Et avec le duo Goran Dragic — Luka Doncic, la Slovénie met toutes les chances de son côté.

Cependant, le meneur n’aurait pas l’intention de jouer l’EuroBasket en septembre, d’après le média d’Europe de l’Est SportKlub. Une bonne nouvelle pour la France, qui devra affronter les Slovènes dans les phases de groupes. À 36 ans, Dragic préfère sans doute se préserver pour la saison NBA. En effet, enchaîner les éliminatoires de la Coupe du Monde, le Championnat d’Europe, le training camp, puis la saison représente un défi physique important.

En 2017, pour remporter la première médaille d’or de l’histoire de l’équipe slovène de basket, le "dragon" s’était dépassé. Avec 22,6 points et 5,1. passes sur l’ensemble de l’EuroBasket, il avait été nommé MVP de la compétition. Et comment oublier ses 35 points en finale ? La deuxième plus grande performance en finale européenne derrière les 36 de Pau Gasol en 2003.

C’est certain, Goran Dragic manquera à l’équipe de Slovénie. Mais Luka Doncic a pris la relève et représente déjà un assez grand danger. Aux Jeux Olympiques, il n’est passé qu’à un contre de Nicolas Batum d’éliminer les Bleus pour s’emparer de la médaille d’argent. Alors Dragic ou pas, la France de Rudy Gobert et Evan Fournier, comme le reste de l’Europe, devra se méfier de la sélection slovène.

