Luka Doncic veut jouer l’Eurobasket, mauvaise nouvelle pour les Bleus

Luka Doncic ne se repose jamais. La star des Dallas Mavericks a l’intention de jouer les éliminatoires de la Coupe du monde et l’EuroBasket avec la Slovénie cet été. Une nouvelle qui touche forcément les Bleus, présents eux aussi dans le groupe B.

Maintenant que sa saison NBA est terminée, Luka Doncic peut se concentrer sur de nouveaux objectifs. En l’occurrence, “El Matador” se tourne vers le vieux continent. La jeune star a l’intention de participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde et à l’EuroBasket avec la Slovénie.

Autant dire que le dernier Championnat d’Europe de la star des Mavericks s’est plutôt bien terminé. En 2017, à seulement 18 ans, Doncic a fini dans le meilleur cinq de la compétition. Plus important encore, il faisait partie de l’équipe championne. Il aura sûrement à cœur de défendre le titre de la Slovénie cette année.

Le “Wonder Boy” a toujours tenu à jouer avec la sélection nationale lorsque l’occasion se présentait. L’année dernière, aux Jeux Olympiques de Tokyo, il était donc présent pour emmener son équipe jusqu’à la 4e place. Avec des statistiques de 23,8 points (2e meilleure moyenne de la compétition), 9,7 rebonds (2e) et 9,5 passes par match (1re), il était d’ailleurs l’un des tout meilleurs joueurs de ces JO — si ce n’est LE meilleur.

Les fans français se souviennent sans doute bien de lui. Après tout, il n’est passé qu’à un contre de Nicolas Batum d’éliminer les Bleus pour prendre la médaille d’argent. Cette fois-ci, c’est l’or qu’il visera, après avoir joué les deux matches de qualification à la Coupe du monde contre la Croatie et la Suède à la fin du mois de juin.

“Je dis toujours que si je ne suis pas blessé ou quoi que ce soit, je jouerai pour l’équipe nationale. Je pense que je commencerai les entraînements (avec la Slovénie) dans 15 jours, puis nous jouerons les éliminatoires de la Coupe du Monde, puis nous devrons nous préparer pour l’EuroBasket. Donc ce sera un été chargé”, a affirmé Doncic.

Une année épuisante en perspective

En 2017, son coéquipier Goran Dragic avait été nommé MVP de l’EuroBasket après sa victoire contre la Serbie en finale. Mais cette année, Luka Doncic sera de loin le meilleur joueur de la sélection slovène, qui sera présente dans le groupe B avec la Lituanie, l'Allemagne, la Hongrie, la Bosnie et... l'équipe de France ! Les Bleus, privés de Batum et De Colo, mais avec Rudy Gobert et Evan Fournier, auraient sans doute préféré éviter de retrouver Doncic sur leur chemin...

Compte tenu de son statut et du calendrier, il sera amené à énormément jouer cet été, avec beaucoup de responsabilités et de temps de jeu. Jason Kidd, son coach aux Dallas Mavericks, aurait peut-être préféré qu’il choisisse de se reposer avant la prochaine saison NBA.

“Je pense qu’il va passer un été exceptionnel et qu’il sera prêt en octobre. […] À 23 ans, il a déjà tout et il ne fait que s’améliorer. Parfois, nous pensons qu’à 23 ans, il peut jouer tous les jours. Mais il a besoin d’une pause et la mérite. Il donne beaucoup pour cette équipe. Nous devrons en parler, car après le Championnat d’Europe, les préparatifs pour la nouvelle saison commenceront immédiatement”, a commenté Kidd en conférence de presse.

Il faudra décidément garder un œil sur Luka Doncic toute l’année. Après une superbe saison NBA, qui s’est arrêtée en Finales de Conférence face aux Warriors, le Slovène pourrait bien faire des étincelles sur la scène européenne. Des deux côtés de l’Atlantique, “Luka Magic” impressionne.

