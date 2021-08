Les Milwaukee Bucks continuent de recruter intelligemment en préparant la défense de leur titre acquis fin juillet. Les dirigeants peaufinent notamment l’effectif en ajoutant des joueurs capables de faire la différence en sortie de banc. Comme Grayson Allen, un basketteur jeune, intéressant, talentueux et… vicieux. L’arrière de 25 ans débarque en provenance des Memphis Grizzlies dans le cadre d’un transfert effectué la nuit dernière.

La franchise du Wisconsin a cédé Sam Merrill et deux seconds tours de draft pour récupérer Allen. Formé à Duke, ce dernier n’a cessé de progresser depuis son arrivée en NBA en 2018. Il sort même de sa meilleure saison en carrière avec 10,6 points de moyenne et 39% à trois-points. Non seulement il va pouvoir renforcer de suite la rotation des Bucks mais en plus il devrait continuer à ajouter des éléments à son jeu. Un mix de malice, d’adresse et de fougue intrigante autours des athlètes dominants de Milwaukee.

Merrill n’a disputé que 3 rencontres dans la ligue après avoir été drafté au deuxième tour en 2020. Autant dire que les Grizzlies cherchaient à se séparer de Grayson Allen un an avant sa free agency. Une aubaine pour les Bucks qui ont déjà mis la main sur Semi Ojeleye et Grant Hill, en attendant Rodney Hood.

